Frisur vom Winde verweht: Königin Camilla kämpft gegen Böen

König Charles (77) hat in London das britische Parlament eröffnet – und Königin Camilla (78) lieferte dabei einen glamourösen, aber windigen Auftritt. Am Mittwoch, dem 13. Mai, traf das Königspaar in einer historischen Pferdekutsche am Palace of Westminster ein, streng nach dem traditionellen Zeremoniell. Mit Krone und Diadem, flankiert von sechs Pagen, schritten Charles und Camilla in einer prunkvollen Prozession die Stufen hinauf, bevor der Monarch seine Rede auf dem goldenen Thron hielt. Doch während drinnen alles bis ins Detail geplant war, sorgte draußen das launische britische Wetter für unerwartete Bilder: Camillas Frisur wurde vom kräftigen Wind ordentlich durcheinandergewirbelt.

Die 78-Jährige trug zu dem feierlichen Anlass eine elegante weiße Robe und das berühmte George IV State Diadem, das trotz der Böen perfekt an seinem Platz blieb. Beim Verlassen des Gebäudes war auf Fotos gut zu erkennen, wie die sonst makellos sitzende Frisur der Königin sichtbar vom Winde verweht war. Statt sich jedoch aus dem Konzept bringen zu lassen, hielt die Royal sich souverän an Charles' Seite. Besonders ins Auge stach dabei ein Detail: Während der gesamten Prozession zum und im Parlamentsgebäude liefen Charles und Camilla händchenhaltend nebeneinander her. Erst als sie schließlich auf den goldenen Thronen Platz nahmen und Charles mit seiner ungewöhnlich langen Ansprache begann, lösten sie für den offiziellen Teil kurz die Hände.

Privat zeigt sich Camilla in letzter Zeit immer wieder nahbar und zugewandt. Vor Kurzem war die Königin etwa bei einem traditionellen Pferdeturnier in Gloucestershire unterwegs, wo sie gut gelaunt auf ihren Ex-Mann Andrew Parker Bowles traf und sich viel Zeit für junge Reiterinnen und Reiter nahm. Auch bei öffentlichen Terminen wie jetzt in London wirkt die Royal meist entspannt und dem Moment zugewandt, selbst wenn Wind und Wetter nicht mitspielen. Dass sie an der Seite von Charles in der Kutsche vorfährt und bei offiziellen Auftritten die feierlichen Rituale mitträgt, gehört mittlerweile zum vertrauten Bild des Königspaares, das gemeinsame Momente – ob beim Reitturnier oder bei der Parlamentseröffnung – sichtbar miteinander teilt.

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Getty Images Königin Camilla nach der State Opening of Parliament im Palace of Westminster, London, 13. Mai 2026

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Getty Images Königin Camilla nach der Parlamentseröffnung im Palace of Westminster, London, 13. Mai 2026

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Getty Images König Charles III. und König Camilla nach der King's Speech bei der Parlamentseröffnung in London