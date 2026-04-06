Für Katherine ist Chris Pratt der perfekte Familienvater

Katherine Schwarzenegger (36) hat ihrem Ehemann Chris Pratt (46) jetzt auf Instagram eine liebevolle Hommage gewidmet. Die 36-jährige Autorin teilte dazu einen Clip, in dem der Marvel-Star gerade ein hölzernes Puppenhaus für ihre gemeinsamen Töchter Lyla und Eloise schleift. Katherine schrieb: "Ich werde es nie verstehen, wenn Frauen sagen: 'Ich brauche meinen Mann nicht', denn ich brauche meinen Mann wirklich – wer sonst würde unseren Töchtern ein Puppenhaus bauen?" Zudem bezeichnete sie Chris liebevoll als ihren "Golden Retriever"-Ehemann und untermalte den Beitrag passend mit dem Song "Man I Need" von Olivia Dean.

Gegenüber dem People Magazine äußerte sich Katherine kurz zuvor ebenfalls lobend über ihren Mann. Sie sei aus vielen Gründen dankbar, Chris geheiratet zu haben, besonders aber schätze sie seine Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten Humor in die Familie zu bringen. "Auch wenn es nicht lustig ist, jemanden zu haben, der dich in harten Zeiten trotzdem zum Lachen bringt, ist wirklich wichtig. Er macht das auf jeden Fall, und dafür bin ich sehr dankbar", erklärte sie. Selbst als kürzlich die ganze Familie an der Grippe erkrankt war, habe Chris mit seinen Witzen dafür gesorgt, dass eine schwere Woche einige heitere Momente hatte. Ein großer Teil dessen, was ihre Beziehung funktionieren lasse, sei das Wissen, dass sie in vielen Bereichen des Lebens ein Team sind, besonders beim Elternsein.

Katherine und Chris haben 2019 geheiratet und sind Eltern der Töchter Lyla und Eloise sowie ihres einjährigen Sohnes Ford. Chris hat zudem einen 13-jährigen Sohn namens Jack aus seiner früheren Ehe mit Anna Faris (49). Der Schauspieler und Katherine haben dabei eine ganz klare Erziehungsphilosophie: Bei einem Auftritt in der "Today"-Show verriet Chris kürzlich, dass seine drei jüngsten Kinder noch nie einen Film gesehen haben: "Katherine ist sehr altmodisch, wenn es um Bildschirme und Technologie und all diese Dinge geht." Deshalb warten sie noch ab, bevor die Kinder Filme schauen dürfen. "Es wird eine Zeit kommen, in der sie merken, dass ihr Papa richtig cool ist", scherzte der 46-Jährige.

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Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der Premiere von "The Electric State" in Hollywood

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Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2023

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Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im April 2023