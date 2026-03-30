Deshalb muss Ballermann-Sängerin Isi Glück Liveshow absagen

Isi Glück (35) muss kurzfristig passen: Die Ballermann-Sängerin sagt ihren geplanten Auftritt bei der "Schlagernacht am Kalkberg" in Bad Segeberg ab. Grund ist ein Termin bei Deutschland sucht den Superstar, wo die Entertainerin derzeit als Jurorin eingebunden ist. Der Veranstalter Förde Show Concept informierte die Fans prompt via Instagram und präsentierte zugleich Ersatz: "Wir haben aber direkt Gas gegeben, alle Hebel in Bewegung gesetzt und können euch nun trotzdem die absolute Malle-Frauenpower bieten… Denn keine Geringere als das Powergirl der Partyszene FRENZY springt kurzerhand ein, um euch ordentlich einzuheizen und das Programm rundzumachen!", schrieb das Team. Für die Freilichtbühne am Kalkberg steht damit fest, wer Isi in der Show ablöst – ohne dass die Party-Stimmung leiden soll.

Die Open-Air-Reihe am Segeberger Kalkberg gilt seit Jahren als großes Schlagerfest. Auch 2026 verwandelt sich die Kulisse wieder in eine XXL-Party mit Hits aus mehreren Jahrzehnten. Neben dem spontanen Ersatz durch Frenzy sind weiterhin bekannte Namen am Start. Unter anderem gehören Kerstin Ott (44), Michael Holm, Lorenz Büffel und Oli P. (47) zum Line-up, das den Fans trotz der kurzfristigen Planänderung einen stimmungsvollen Abend verspricht. Die Entscheidung, Isi wegen "Deutschland sucht den Superstar" aus dem Programm zu nehmen, fiel erst kurz vor dem Event. Umso schneller kam die Lösung aus dem Veranstalter-Team, das die Malle-Note des Abends mit der neuen Besetzung bewusst beibehält. So bleibt die "Schlagernacht am Kalkberg" auch ohne Isi eine Anlaufstelle für alle, die ihre Lieblingsschlager live feiern möchten.

Für Isi ist der Terminkonflikt eine Folge ihres TV-Engagements: In der aktuellen DSDS-Staffel sitzt sie in der Jury neben Dieter Bohlen (72) und Bushido (47). Die Sängerin, die auf Mallorca ihren Durchbruch als Partykünstlerin schaffte, versteht sich vor allem als Bühnenmensch mit viel Energie und Nähe zum Publikum. Parallel zu ihrer Musik ist sie auch als Model bekannt. In Interviews machte sie in der Vergangenheit deutlich, dass sie ihre Stärken klar einordnet und genau weiß, womit sie die Menge mitreißt. Dass sie nun zwischen Jury-Studio und Live-Bühnen pendelt, prägt ihren Alltag in dieser Saison besonders – und zeigt, wie eng die Pop- und Partyszene mit dem TV-Geschäft verzahnt ist. Für die Fans am Kalkberg springt mit Frenzy eine Szenegröße ein, die das Malle-Feeling weiterträgt, während Isi ihren TV-Verpflichtungen nachkommt.

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Imago Isi Glück, Sängerin

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RTL Bushido, Dieter Bohlen und Isi Glück, DSDS-Jury 2026

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Imago Isabel Glück im August 2021