König Charles weist an: Andrews Hab und Gut wird verbrannt

In der Royal Lodge in Windsor wurde in den vergangenen Tagen kräftig ausgemistet: Auf Anweisung von König Charles III. (77) ist das frühere Zuhause von Andrew Mountbatten-Windsor (66) komplett geräumt worden. Wie der britische Mirror berichtet, wurden Möbel, Erinnerungsstücke und persönliche Habseligkeiten des Royals von Mitarbeitern aus dem Gebäude geschafft, in Container verladen und teilweise sogar direkt auf dem Gelände verbrannt. Andrew selbst soll für die große Räumungsaktion nicht noch einmal an seinen alten Wohnsitz zurückgekehrt sein, während das Anwesen bis zum kommenden Wochenende restlos leer sein soll.

Beobachter beschrieben laut Mirror, wie Lastwagen und Container vorfuhren und ganze Ladungen an Einrichtungsgegenständen und Dekoartikeln aus der Residenz verschwanden. Eine Quelle schilderte dem Blatt: "Andrew wurde gesagt, alles müsse raus und es dürfe absolut nichts zurückgelassen werden. Alles muss bis zum Wochenende draußen sein, und uns wurde gesagt, dass keine Spur von den ehemaligen Bewohnern oder Mitarbeitern mehr übrig sein dürfe." Der Royal soll bereits dabei sein, sich auf sein neues Domizil Marsh Farm vorzubereiten.

Zuletzt geriet Andrew erneut in die Schlagzeilen, weil seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) wieder für Aufsehen sorgten. In einem Bericht der Mail on Sunday schilderte das ehemalige Model Mia, wie vertraut der Umgang zwischen Andrew und dem verstorbenen Sexualstraftäter wirkte. "Mit Andrew war es sehr informell, wie Familie", erzählte sie. Jeffrey habe damals sogar gemeint: "Wir sollten Andrew in unsere Familie aufnehmen. Er war so nett, er passte so gut rein. Alles fühlte sich sehr familiär an."

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Collage: Getty Images, Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor und König Charles III. Collage

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Getty Images König Charles III., März 2025

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Imago Andrew Mountbatten-Windsor besucht die Murdoch University in Perth am 2. Oktober 2019