Ex-Prinz Andrew nicht zur Hochzeit seines Neffen eingeladen

Peter Phillips (48) und seine Verlobte Harriet Sperling geben sich am 6. Juni in einer privaten Zeremonie in der All Saints Church in Kemble, Gloucestershire, das Jawort. Doch während zahlreiche Mitglieder der Königsfamilie zur Hochzeit des Enkels von Queen Elizabeth II. (†96) erwartet werden, soll ein enger Verwandter offenbar nicht dabei sein: Andrew Mountbatten-Windsor (66), Onkel des Bräutigams und Bruder von Prinzessin Anne (75), soll laut einem Bericht der Daily Mail keine Einladung erhalten haben. Grund dafür seien sein Ruf und die belastenden Skandale, die ihn zuletzt stark in die Schlagzeilen gebracht haben.

Im Oktober 2025 entzog König Charles III. (77) Andrew sämtliche royale Titel, nachdem seine Verbindung zum verstorbenen verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) erneut in den Fokus gerückt war. Im Februar dieses Jahres wurde Andrew dann an seinem Wohnsitz in Sandringham wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen. Die Behörden gehen dabei dem Vorwurf nach, er habe in seiner früheren Rolle als britischer Handelsgesandter vertrauliche Informationen an Jeffrey Epstein weitergegeben. Nach rund elf Stunden in Polizeigewahrsam wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Andrew selbst hat jegliches Fehlverhalten in Bezug auf seine Verbindung zu Jeffrey Epstein stets bestritten. Statt Andrew werden zur Hochzeit laut Daily Mail König Charles III., Königin Camilla (78), Prinz William (43), Prinzessin Kate (44), Prinz Edward (62) sowie Sophie Wessex (61) erwartet. Auch Zara Tindall (45) und ihr Mann Mike Tindall (47) sollen bei der Zeremonie dabei sein.

Peter Phillips und Harriet Sperling hatten sich im August 2025 verlobt, nachdem sie im Mai 2024 erstmals gemeinsam beim Badminton Horse Trials gesichtet worden waren. Die Hochzeit am 6. Juni wird für beide der zweite Gang vor den Altar sein. Peter war von 2008 bis 2021 mit Autumn Kelly verheiratet, mit der er zwei Töchter hat: Savannah und Isla. Harriet bringt ebenfalls eine Tochter, Georgina, mit in die Ehe. Dass die Patchworkfamilie bereits gut zusammengewachsen ist, zeigte sich zuletzt zu Ostern: Harriet, Peter und alle drei Mädchen besuchten gemeinsam einen Gottesdienst mit König Charles III. auf Schloss Windsor.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Harriet Sperling, Peter Phillips und Andrew Mountbatten-Windsor

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Getty Images König Charles III., Prinz William und Catherine, Princess of Wales beim Commonwealth Day Service in der Westminster Abbey, März 2026

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Getty Images Prinz Andrew spricht nach dem Tod von Prinz Philip vor der Royal Chapel of All Saints in Windsor