Michelle Hunzikers süße Geburtstagswünsche an ihren Enkel

Michelle Hunziker (49) ist überglücklich: Ihr Enkel Cesare feiert seinen dritten Geburtstag. Die Moderatorin teilte zu diesem Anlass ein emotionales Bild mit ihren Fans auf Instagram. In ihrer Story postete die stolze Oma einen zärtlichen Schnappschuss, auf dem sie den Dreijährigen liebevoll im Arm hält. Cesare schmiegt sich eng an Michelle, während diese mit geschlossenen Augen den innigen Moment genießt. "Ich liebe dich", schrieb die 49-Jährige zu dem Kuschelfoto. Sie ergänzte: "Alles Gute, mein Schatz. Seit du da bist, ist mein Leben doppelt so voller Licht und Freude." Die bewegenden Worte zeigen, wie sehr der kleine Junge das Leben seiner Großmutter bereichert hat.

Auch die Eltern des Geburtstagskindes meldeten sich in den sozialen Medien zu Wort. Michelles Tochter Aurora Ramazzotti (29) teilte ein emotionales Foto per Social Media aus dem Kreißsaal, das ihren Partner Goffredo Cerza (30) zeigt, wie er ihr einen Kuss gibt. "Das Leben ist verrückt – wie kann es sein, dass schon drei Jahre vergangen sind? Alles Gute für unseren wunderbaren Kleinen, der jedem, dem er begegnet, das Herz stiehlt", schwärmte die 29-Jährige. Goffredo wiederum postete ein Throwback-Bild von der winzigen Hand seines neugeborenen Sohnes. "Heute sind es drei Jahre. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich dir etwas beibringe oder ob du mir alles beibringst. Alles Gute zum Geburtstag, Cesare", schrieb der 30-Jährige auf Instagram.

Aurora und Goffredo hatten Cesare am 30. März 2023 zur Welt gebracht und damit Michelle und ihren Ex-Mann Eros Ramazzotti (62) zu Großeltern gemacht. Während Michelle beruflich als Moderatorin und Unternehmerin erfolgreich ist, scheint sie im privaten Glück ihrer Tochter und ihres Enkels besondere Erfüllung zu finden. Die gebürtige Schweizerin ist selbst Mutter von drei Kindern. Neben Aurora hat sie zwei weitere Töchter aus einer späteren Beziehung. In den vergangenen Monaten wurde Michelle zudem immer wieder in Mailand gesichtet, wo sie offenbar einen Großteil ihrer Zeit verbringt und das Leben in vollen Zügen genießt.

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Instagram Michelle Hunziker kuschelt mit ihrem Enkelkind zum dritten Geburtstag des Kleinen

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Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Tochter Aurora an Michelles 48. Geburtstag

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Instagram / therealauroragram Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti mit ihrem Sohn Cesare im August 2021