Frühlingsgefühle? Mit ihm hält Michelle Hunziker Händchen

Michelle Hunziker (49) scheint erneut ihr Herz verloren zu haben. Die Moderatorin soll frisch verliebt sein – und zwar in das italienische Model und Schauspieler Giulio Berruti. Wie das Magazin Oggi berichtet, soll es vor wenigen Wochen in Rom zwischen den beiden gefunkt haben. Seitdem schwebt Michelle offenbar auf Wolke sieben. Mehrere Augenzeugen wollen das Paar händchenhaltend in der Therme "Terme di Saturnia" gesehen haben, wo sie sehr vertraut gewirkt haben sollen. Ständiges Lächeln, lange Gespräche und eine spürbare Nähe – all das deutet darauf hin, dass zwischen Michelle, die bereits große TV-Momente wie die Bambi-Verleihung moderierte, und dem 41-Jährigen mehr als nur Freundschaft im Spiel ist.

Obwohl die beiden offenbar versuchten, sich unauffällig zu verhalten und nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen, konnten sie ihre Zuneigung wohl kaum verbergen. Laut Oggi sollen Michelle und Giulio kurze Zeit später ein gemeinsames Abendessen genossen haben. Die Zeugen berichten von einer tiefen Verbundenheit zwischen den beiden. Die Blondine, die jahrelang an der Seite von Thomas Gottschalk (75) die beliebte Unterhaltungsshow Wetten, dass..? moderierte, scheint noch immer auf der Suche nach ihrem Glück zu sein. Das transportierte sie auch zuletzt in einem sehr emotionalen Interview mit sich selbst. In einem KI-generierten Video reflektierte sie mit ihrem 13-jährigen Ich vergangene Liebe und Träume.

Giulio ist im italienischen Showgeschäft kein Unbekannter. Er ist eigentlich ausgebildeter Zahnarzt, entschied sich aber bewusst für eine Karriere im Rampenlicht. Er wurde als romantischer Serien- und Filmheld bekannt und drehte unter anderem die britisch-italienische Produktion "Walking on Sunshine". Von 2020 bis vor Kurzem war er mit der ehemaligen italienischen Ministerin Maria Elena Boschi liiert. Auf Instagram begeistert er über 460.000 Follower mit einer Mischung aus Lifestyle-Content und Beauty-Themen – er bietet mittlerweile auch Behandlungen als Beauty-Doc an. Michelle war zuletzt 2025 mit dem Pirelli-Erben Nino Tronchetti Provera zusammen. Mit ihren Ex-Ehemännern Eros Ramazzotti (62) und Tomaso Trussardi (42) hat sie drei Töchter: Aurora (29), Sole (12) und Celeste (11).

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

Getty Images Thomas Gottschalk mit Michelle Hunziker bei "Wetten, dass..?"

Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti in Kenia, Silvester 2025