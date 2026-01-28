Emotional: Michelle Hunziker interviewt ihr jüngeres Ich

Michelle Hunziker (49) feiert ihren 49. Geburtstag und überrascht ihre Fans mit einem sehr persönlichen Experiment: In einem neuen Video auf Instagram spricht die Moderatorin mit ihrem digitalen Ich als 13-Jährige – erstellt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Die Begegnung, die sie vergangenen Mittwoch online teilt, findet sinnbildlich dort statt, wo alles begann: im Dialog mit der eigenen Vergangenheit. An ihrer Seite das virtuelle Teenager-Ich, das eine einzige große Frage stellt und damit mitten ins Herz trifft. Michelle beantwortet sie offen, direkt und ohne Ausflüchte – ein Moment, der neugierig macht und tiefer blicken lässt.

Im Clip fragt die junge Michelle: "Werde ich glücklich sein, wenn ich erwachsen bin?" Die Moderatorin antwortet: "Ja sehr, aber das habe ich mir auch verdient." Auf die Frage "Habe ich das Leben gelebt, das ich wollte?" sagt sie: "Ja, aber ich bin schon oft den falschen Weg gegangen." Sie zählt auf, wann das passiert sei: "Zum Beispiel, als ich aus Angst entschieden habe. Wenn ich mich selbst zurückgestellt habe, um anderen zu gefallen. Wenn ich Liebe mit Anstrengung verwechselt habe." Ob sie etwas ändern würde, wenn sie zurück könnte? "Ja. Ich würde mich zuerst selbst verteidigen, ich würde mich zuerst selbst lieben und zuerst auf mich hören." Zum Schluss, auf "Hast du noch Träume?", antwortet Michelle: "Sehr viele. Aber jetzt weiß ich, dass sie nicht mehr weglaufen." Die Sequenz zeigt eine Mischung aus Reue, Reife und Zuversicht – ein Birthday-Statement mit Tiefgang.

Michelle ist bekannt für ihre lebensfrohe und zugleich nachdenkliche Art, Dinge zu betrachten. Die Moderation von TV-Shows, ihre Karriere als Model und Schauspielerin sowie das Leben als Unternehmerin haben ihr die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit beschert. Doch privat hat die gebürtige Schweizerin auch Herausforderungen gemeistert. Ihre Reflexionen offenbaren eine Seite, die ihr Publikum nicht immer sieht: die einer Frau, die bereit ist, aus Fehlern zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Ihr Blick auf die Zukunft bleibt optimistisch – und genau das macht Michelle, die Treue in einer Beziehung nicht für das Wichtigste hält, für ihre Fans so sympathisch und inspirierend.

Getty Images Michelle Hunziker im September 2024

Getty Images Michelle Hunziker im März 2024

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin