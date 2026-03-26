Michelle Hunziker heizt Liebesgerüchte in Mailand weiter an

Michelle Hunziker (49) sorgt erneut für Aufsehen in Mailand. Die Moderatorin wurde nun vor ihrer Wohnungstür mit einem attraktiven Mann fotografiert, dem sie strahlend die Tür aufhielt. Die Szene, die von Paparazzi festgehalten wurde, wirkte locker und vertraut – fast so, als würde sie ihn zu sich nach oben einladen. Bereits seit einigen Tagen kursieren Gerüchte über eine neue Liebe in Michelles Leben. Bei dem Mann soll es sich um einen Italiener handeln, der nicht nur gut aussieht, sondern auch gebildet und charmant sein soll. Die lockere Atmosphäre zwischen den beiden deutet darauf hin, dass hier möglicherweise mehr als nur Freundschaft im Spiel ist.

Konkret handelt es sich bei dem mysteriösen Begleiter um Giulio Berruti, einen italienischen Schauspieler, Model und Zahnarzt aus Rom. Das Magazin Oggi veröffentlichte Bilder, die Michelle und Giulio Arm in Arm durch Mailand spazierend zeigen. Auch beim gemeinsamen Einsteigen in ein Auto und beim Betreten eines Hauses wurden sie fotografiert. Laut dem Fotografen sollen sich die beiden wie "ein eingespieltes Paar" verhalten haben. "Giulio fuhr Michelles BMW, begleitete sie zum Blumenladen, wartete geduldig, bis sie die richtigen Pflanzen ausgesucht hatte und trug dann die Blumen wie ein wahrer Gentleman", zitiert Oggi den Paparazzo.

Bereits vor wenigen Wochen soll es in Rom zwischen Michelle und Giulio gefunkt haben. Augenzeugen wollen das Paar händchenhaltend in der Therme "Terme di Saturnia" gesehen haben, wo sie sehr vertraut gewirkt haben sollen. Der gebürtige Römer ist im italienischen Showbusiness kein Unbekannter. Obwohl er als Zahnarzt ausgebildet ist, entschied er sich für eine Karriere im Rampenlicht und wurde als romantischer Serien- und Filmheld bekannt. Von 2020 an war Giulio mit der ehemaligen italienischen Ministerin Maria Elena Boschi liiert, was ihm zusätzliche mediale Aufmerksamkeit einbrachte. Auf Instagram begeistert er über 461.000 Follower mit Einblicken in sein Leben als Schauspieler und Beauty-Doc.

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Getty Images Michelle Hunziker auf der Berlin Fashion Week 2025

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Juli 2025

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Getty Images Michelle Hunziker im März 2024