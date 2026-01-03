Michelle Hunziker und Tochter Aurora verzücken im Bikini

Urlaubsfeeling pur: Michelle Hunziker (48) und Aurora Ramazzotti (29) haben ihre Community mit einem heißen Strandgruß ins neue Jahr geschickt. Die Moderatorin und ihre Tochter posierten eng umschlungen im Bikini am Meer, eingerahmt von Palmen und türkisblauem Wasser. Michelle zeigt sich in einem eleganten braunen Zweiteiler mit goldenen Akzenten, während Aurora in einem dunklen Bikini ihren Rücken und ihre Kurven in Szene setzt. Das Foto, das beide auf Instagram teilten, entstand während gemeinsamer Ferientage und verbreitete sofort Sommerstimmung – mitten im Winter und mit maximalem Strahlfaktor.

Unter dem Post sammelten sich Komplimente und Feuer-Emojis im Sekundentakt. "Ihr seid wie Schwestern, wunderschön!", jubelte ein Fan. Ein anderer schrieb augenzwinkernd: "Möchtet ihr, dass wir an einem Herzinfarkt sterben?", während ein Kommentar die Begeisterung bündelte: "Ihr zwei seid der Sommertraum 2025", hieß es auf Instagram. Viele Follower hoben die Ähnlichkeit der beiden hervor, andere lobten das starke Mutter-Tochter-Duo, das sich selbstbewusst und lachend in Szene setzte. Der Schnappschuss wurde auf beiden Accounts geteilt und sorgte plattformübergreifend für reichlich Herzchen, wie RTL berichtet.

Privat gelten Michelle und Aurora als eingespieltes Team, das viel Zeit miteinander verbringt und sich gegenseitig unterstützt. Die Tochter plant seit Monaten ihren großen Tag mit Partner Goffredo und steckt in den Vorbereitungen für die Hochzeit, während die Mutter an ihrer Seite organisiert, sortiert und mitfiebert. Abseits der Checklisten teilen die beiden eine Vorliebe für spontane Familienmomente, Fitness und sonnige Auszeiten am Meer – Augenblicke, die sie immer wieder in fröhlichen Bildern festhalten und mit ihrer Community teilen.

Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti in Kenia, Silvester 2025

Pacific Press via ZUMA Wire / Zu Michelle Hunziker mit Tochter Aurora Ramazzotti

Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti im April 2024