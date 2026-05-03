Aurora Ramazzotti feiert ihren JGA in Marrakesch

Aurora Ramazzotti (29) hat ihren Junggesellinnenabschied gefeiert – und zwar in vollen Zügen. Die Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker (49) und Sänger Eros Ramazzotti (62) reiste mit ihren Freundinnen nach Marrakesch, um den bevorstehenden Abschied vom Singledasein gebührend zu begehen. Wie Aufnahmen in ihrer Instagram-Story zeigen, startete das Abenteuer mit einem Bummel durch den traditionellen Souk, wo Aurora ein gehäkeltes Kopftuch mit Perlen ergatterte. Außerdem ließen sich die Freundinnen Henna-Tattoos auf die Hände malen. Am Abend ging es dann in ein schickes Restaurant essen, bevor Auroras Mädels ihr ein ganz besonderes Geschenk überreichten: ein Nachthemd mit eingestickten Initialen.

Am zweiten Tag stand Abenteuer auf dem Programm. Die Gruppe schwang sich auf Motorräder mit Beiwagen und düste gemeinsam durch die Straßen Marrakeschs Richtung Wüste. Der Trip macht klar: Ihre Freundinnen haben für die baldige Braut ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Am 4. Juli soll dann das große Fest folgen – Aurora und ihr Verlobter Goffredo Cerza (30) werden auf Sizilien heiraten. Dass Mama Michelle an diesem Tag mit den Gefühlen kämpfen wird, hat sie bereits im Vorfeld in einem Interview mit dem Magazin Bunte zugegeben: "Ich werde wahrscheinlich sehr viel weinen", sagte sie – und ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Deshalb wasserfestes Make-up."

Aurora und Goffredo sind seit 2017 ein Paar. Kennengelernt haben sie sich über eine gemeinsame Freundin, die die beiden auf einer Party einander vorstellte. "Wir haben als Freunde begonnen, und irgendwie hat es sich entwickelt", erzählte Goffredo einmal über die Anfänge. Ende 2024 machte er ihr im Londoner Hyde Park beim Winter Wonderland einen romantischen Antrag – er ging in einer Gondel des dortigen Riesenrads vor Aurora auf die Knie. Die Freude darüber teilte Aurora auf Instagram mit den Worten: "Ich habe JA gesagt an dem Ort, wo wir uns verliebt haben. Ich liebe dich für immer." Die beiden sind außerdem bereits Eltern: Ihr gemeinsamer Sohn Cesare kam 2023 zur Welt.

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Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti, Tochter von Michelle Hunziker

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Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerzo, Dezember 2024

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Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti in Kenia, Silvester 2025