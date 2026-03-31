Sieg oder große Niederlage? So endet "Are You The One?" 2026

In Folge 21 von Are You The One? heißt es alles oder nichts. Nachdem sie nur drei Perfect Matches gefunden haben, müssen die Kandidaten nun in der finalen Matching Night auf Risiko gehen. Zuvor versuchte die Truppe rund um Elena mit Haushaltsgegenständen und Wassergläsern die Matches nachzustellen und eine Lösung des Rätsels auszurechnen – mit mäßigem Erfolg. Im Finale flattern dementsprechend die Nerven. Letztendlich gehen nur vier Lichter an – da es bereits drei bestätigte Matches gibt, sitzt also nur ein einziges Pärchen im Finale richtig.

Der Jackpot in Höhe von 210.000 Euro ist nun also Geschichte und die Kandidaten von Staffel sieben gehen mit leeren Händen nach Hause – ein niederschmetterndes Ergebnis. Das Entsetzen steht den Singles ins Gesicht geschrieben. "Wir sind die größte Schrottstaffel, die es je gegeben hat, ehrlich", meckert Chris. Moderatorin Sophia Thomalla (36) höhnt: "Nur vier Lichter in der finalen Matching Night – das gab es bei ‘Are You The One?’ wirklich noch nicht." Die Schuldigen scheinen schnell gefunden: Ella und Meji. Bevor das Finale endet, klärt Sophia noch auf: "Weil es euch ja so brennend interessiert hat: Meji und Ella? Ihr seid kein Perfect Match."

Am Ende hing alles an dem verhängnisvollen Duo. Sechsmal saßen sie insgesamt in der Matching Night zusammen. Daher wurden Ella und Meji auch für die vorletzte Matchbox-Entscheidung nominiert – immerhin pochten sie von Anfang an darauf, füreinander bestimmt zu sein. Die Erkenntnis, ob sie tatsächlich ein Match sind, verkauften sie allerdings an Moderatorin Sophia. Ella und Meji gaben an, sich so sicher zu sein, dass sie lieber das Geld als die Erkenntnis einsacken würden. "Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass [Ella] mein Perfect Match ist. Falls das nicht so sein sollte, dann haben die Experten einen Fehler gemacht. Geht gar nicht anders", tönte Meji kurz vor dem Debakel im Finale noch selbstbewusst.

Die übrigen Kandidaten sind selbstredend sauer – Ella und Mejis eklatante Fehleinschätzung hat sie vermutlich die Siegerprämie gekostet. "Das hat uns das Genick gebrochen", ist sich Julian sicher. Elena bezeichnet das Verhalten ihrer Co-Stars als "egoistisch", Chris nennt Meji sogar einen "Verräter". Ella und Meji ist die Scham ins Gesicht geschrieben, als der Ärger ihrer Mitstreiter über sie hereinbricht. "Das ist jetzt wirklich peinlich", gibt Ella zu, während sie mit ihrer Hand ihr Gesicht abschirmt.

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RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, Moderatorin

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