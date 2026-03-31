"Spider-Man 4": Spielt Sadie Sink diese gefeierte Mutantin?

Jetzt wird es konkret: Sadie Sink (23) soll im neuen Marvel-Abenteuer Spider-Man: Brand New Day eine echte Kultfigur spielen. Wie das Portal kino.de berichtet, legte sich Brancheninsider Jeff Sneider im Podcast "The Hot Mic" fest: "Es ist wahr. Ich habe erfahren, dass sie in der Tat Jean Grey spielen wird", sagte er dort. Damit deutet vieles darauf hin, dass Sadie als mächtige Mutantin an der Seite von Peter Parker in das Marvel Cinematic Universe einzieht. Hinweise darauf wollen Fans schon im frischen Trailer entdeckt haben, der die Spekulationen weiter befeuert.

Im Trailer beispielsweise ist eine Person zu sehen, die offenbar gegen ihren Willen in einer Forschungseinrichtung festgehalten wird. In einer anderen Einstellung steht jemand in Peters Unterkunft, hebt die Arme und hantiert mit Geräten – bekleidet in Gelb und Grün, den Farben von Jean Greys klassischem Kostüm. Dazu passt, dass Jean als Telepathin Gedanken beeinflussen und Erinnerungen manipulieren kann; genau solche Motive werden im Clip angedeutet. Wie die Figur in das zunächst bodenständige Setting passt, könnten die Filmemacher ähnlich lösen wie bei Hulk-Gastauftritten: Jean Greys Auftritt könnte demnach als Brücke zu weiteren großen Kapiteln dienen. Marvel-Boss Kevin Feige (52) arbeitet seit Langem darauf hin, die X-Men ins MCU zu integrieren. Parallel entwickelt "Thunderbolts"-Regisseur Jake Schreier ein "X-Men"-Reboot. In den Comics trafen Spider-Man und Jean Grey zwar seltener aufeinander, im Kino könnte das Aufeinandertreffen nun deutlich größer ausfallen.

Zuletzt gab Sadie kürzlich selbst einen kleinen Blick hinter die Kulissen. In der Late-Night-Show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erzählte die Schauspielerin, dass sie anfangs durch Fan-Gerüchte im Netz auf ihre mögliche Marvel-Beteiligung aufmerksam geworden sei – kurz darauf folgte dann tatsächlich die Anfrage. Über ihre Rolle musste sie bislang dicht halten. "Es ist Folter", sagte sie dort über das strenge Stillschweigen, das Studio und Produktion verlangen. Bekannt wurde Sadie durch Stranger Things. Am 30. Juli 2026 sehen Fans dann, welche Spuren sie im MCU hinterlässt.

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Getty Images Sadie Sink bei der Premiere von "The Whale"

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CapitalPictures/ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

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Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin