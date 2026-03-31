Karfreitag ohne "Let's Dance": Das Tanzverbot am Feiertag

Während normalerweise jeden Freitag ab 20.15 Uhr bei Let's Dance die Promis und ihre Profitänzer mit spektakulären Performances das Publikum begeistern, bleibt das Studio an einem besonderen Tag im Jahr leer: Karfreitag. An diesem Tag gibt es keine Liveshow der beliebten RTL-Tanzshow, obwohl die Staffel regulär bis Ende Mai läuft. Der Grund dafür ist simpel: Karfreitag gilt in Deutschland als sogenannter stiller Feiertag, an dem ein allgemeines Tanzverbot herrscht. Das bedeutet, dass an diesem Tag Tanzschulen, Clubs und viele Kneipen geschlossen bleiben müssen. Die Regelung wird zwar in jedem Bundesland unterschiedlich streng ausgelegt, doch die Konsequenz ist überall dieselbe.

Hintergrund des Tanzverbots ist die religiöse Bedeutung des Karfreitags. In der christlichen Religion gilt dieser Tag als jener, an dem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Aus Respekt vor diesem Ereignis wird auf Tanzveranstaltungen und fröhliche Feiern verzichtet. Für "Let's Dance" bedeutet das: Die verbliebenen Tanzpaare können die Ostertage im Kreise ihrer Liebsten genießen und müssen nicht ins Studio, so RTL. Komplett ohne die Show müssen die Fans aber trotzdem nicht auskommen.

Statt der gewohnten Liveshow zeigt RTL an Karfreitag ab 20.15 Uhr ein Special mit dem Titel "Volle Punktzahl! Die 30 spektakulärsten Tänze". Dabei werden die besten Highscore-Tänze aus insgesamt 18 Staffeln präsentiert. Die Auswahl der 30 Performances erfolgte durch ein Zuschauervoting, sodass die Fans selbst bestimmen konnten, welche Tänze sie noch einmal sehen möchten. So können sich die Zuschauer an Karfreitag an den unvergesslichsten Momenten der Show erfreuen, auch wenn keine neuen Performances auf dem Parkett stattfinden.

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