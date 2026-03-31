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"Match My Ex" kehrt zurück: Sie sind in Staffel zwei dabei
"Match My Ex" kehrt zurück: Sie sind in Staffel zwei dabeiJoyn/Renè LohseZur Bildergalerie

"Match My Ex" kehrt zurück: Sie sind in Staffel zwei dabei

- Malin Friedrich
Lesezeit: 2 min

Die Realityshow "Match My Ex" kehrt mit einer zweiten Staffel zurück und verspricht erneut jede Menge Drama und explosive Gefühlsausbrüche, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Ab dem 16. April können Zuschauer auf oneplus mitverfolgen, wie verschiedene Ex-Paare in einer traumhaften Villa auf Kreta aufeinandertreffen und vor einer besonderen Herausforderung stehen. Die ehemaligen Partner müssen für ihre Verflossenen ein neues Match finden, sonst droht der Rauswurf aus der Show. Unter den Teilnehmern befinden sich unter anderem die Realitystars Henna Urrehman und Leandro Fünfsinn, die beide aus Deutschland stammen, sowie Tim Kühnel und Emma Fernlund (25), die sich bei Der Promihof kennengelernt haben. Auch aus der Schweiz ist ein prominentes Paar dabei: Bachelor Alan und seine damalige Auserwählte Francesca. Calvin und Christin bilden ein weiteres Ex-Paar. Ganze vier Jahre waren die beiden ein Paar, lebten zusammen und sind sich einander fremdgegangen. Für sie ist es der erste Auftritt im Reality-TV.

Das letzte Ex-Paar im Bunde sind Sabrina und Daniel. Die beiden lernten sich bei "Reality Island" kennen, bevor er nach kurzer Zeit über WhatsApp Schluss machte. Besonders emotional dürfte es bei Henna und Leandro werden, die eine turbulente gemeinsame Vergangenheit haben. Die beiden lernten sich bei Are You The One – Reality Stars in Love kennen, wo sich Henna nach eigenen Angaben extrem in Leandro verliebte. Er soll jedoch viel fremdgeflirtet haben, während er behauptete, die beiden seien nicht exklusiv gewesen. Daraufhin ghostete Henna ihn, doch ihre Gefühle für den 25-Jährigen sind offenbar immer noch da. Auch zwischen Tim und Emma wird es spannend, denn während die extrovertierte Emma verknallt in den Frauenheld ist, bleibt offen, ob er ihre Gefühle erwidert. Zudem ziehen laufend weitere Ex-Paare in die Villa ein, was für zusätzliche Spannung und ein Ungleichgewicht der Geschlechter sorgt.

In der vergangenen Staffel konnten sich Zoe Saip (26) und Barna gegen die Konkurrenz durchsetzen und den Sieg sowie das Preisgeld von 25.000 Euro mit nach Hause nehmen. Überraschend entschieden nicht die aktuellen Matches das Finale, sondern die verbliebenen Ex-Paare selbst, wer gewonnen hat. Besonders bemerkenswert: Gerade Zoe und ihr Ex galten zu Beginn als eher chancenlos. "Unsere Beziehung war ein einziges Auf und Ab", erzählte Zoe rückblickend. Trotzdem erarbeiteten sich die beiden mit ehrlichen Gesprächen und viel Einsatz den Respekt der Mitstreiter. Auch Joyn bestätigte damals: "Die anderen Teilnehmer haben demokratisch abgestimmt, wer das Gewinnerpaar wird."

Der Cast von "Match My Ex" 2026
Joyn/Renè Lohse
Der Cast von "Match My Ex" 2026
Emma Fernlund, Reality-TV-Bekanntheit
IMAGO / APress
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Tim Kühnel bei der Premiere von "The Power" in Berlin
IMAGO / Gartner
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Henna Urrehman, Reality-TV-Bekanntheit
Instagram / hennschka
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Leandro Fünfsinn im Dezember 2024
ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image
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Calvin, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmer 2025
RTL / Frank Beer
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Sabrina, Reality-TV-Bekanntheit
Instagram / sabrinawlk
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Alan Wey, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2023
RTL / Markus Hertrich
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Christin Pawlowski, "Match My Ex"-Kandidatin
Instagram / christin.pawlowski
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Daniel Fischer, "Match My Ex"-Kandidat
Instagram / danielfischer28
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Francesca Brinley, "Match My Ex"-Kandidatin
Instagram / francibrinley
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Freut ihr euch auf die neue Staffel "Match My Ex"?
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