Nach "Let's Dance"-Exit: Ekat Leonova braucht "dringende OP"

Erst das Let's Dance-Aus, jetzt gesundheitliche Sorgen. Ekaterina Leonova (38) musste kürzlich zum Zahnarzt und erhielt dabei eine beunruhigende Diagnose: Sie muss sich einer Operation unterziehen. Auf Instagram teilte die Profitänzerin ein Foto aus der Zahnarztpraxis, auf dem sie mit ihrer Hand ein Victory-Zeichen formt. "Ich war beim Zahnarzt... schlechte Nachricht: Eine dringende OP ist notwendig. Ohje...", schrieb sie zu dem Bild. Bevor der Eingriff stattfinden kann, muss Ekat jedoch noch auf Unterlagen warten und anschließend auf die Rückmeldung ihrer Versicherung. Details darüber, was genau behandelt werden muss, verriet die Tänzerin nicht.

Nach dem Zahnarztbesuch traf sich Ekaterina mit ihrer "Let's Dance"-Kollegin Mariia Maksina (28), die in diesem Jahr mit Schlagerstar Ross Antony (51) in der RTL-Show tanzt. "Ich muss mich auskotzen, wie schlimm alles ist", äußerte die Profitänzerin im Gespräch mit Mariia. Diese bot ihr daraufhin scherzend an: "Ich kann die auch reparieren. Einfach raus", erntete dafür jedoch nur einen skeptischen Blick von Ekat. Die Kollegin sprach ihr zudem ein Kompliment aus und meinte, sie sehe so frisch aus. Ekaterina sah den Grund dafür in ihrem Ausscheiden bei "Let's Dance": "Na ja, eine Woche macht schon viel aus. Ich sage aber nicht, dass es empfehlenswert ist, rauszufliegen."

Erst vor Kurzem musste Ekaterina zusammen mit Comedian Simon Gosejohann (50) als drittes Paar die Show verlassen. Die beiden hatten bereits in den Wochen zuvor ums Weiterkommen zittern müssen und von der Jury stets schlechte Bewertungen bekommen. Am 21. März erhielten sie für ihre Salsa zu dem Song "Chica Mejicanita" von Mae Arnette nur neun von 30 möglichen Punkten. Auch bei den Zuschauern landeten sie auf dem letzten Platz. Dabei hatte das Training zuvor ohnehin schon unter erschwerten Bedingungen stattgefunden, denn Ekat hatte mit einer deutlich sichtbaren Schulterverletzung zu kämpfen. Mariia Maksina hofft derweil noch mit Ross Antony auf den Sieg in der RTL-Show.

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Imago Ekaterina Leonova, Profitänzerin

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Imago Ekaterina Leonova und Mariia Maksina bei der zehnten Live-Show der 17. Staffel von "Let’s Dance" im Musical Dome Köln

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Getty Images Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova bei der Premiere der 19. Staffel von "Let's Dance" in den MMC Studios Köln