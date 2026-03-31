Polizeieinsatz: Zoff zwischen Julian Zietlow & Ex eskaliert

Julian Zietlow (41) und seine Ex-Frau Alina Schulte im Hoff (38) sollen Bild zufolge am vergangenen Freitag in Dubai derart aneinandergeraten sein, dass die Polizei eingeschaltet werden musste. Der Fitnessinfluencer war angeblich vor das Wohnhaus der 38-Jährigen gefahren, um seine beiden Töchter für das Wochenende abzuholen. Die Situation soll jedoch im Eingangsbereich eskaliert sein, wie Nachbarn dem Blatt berichteten. Es soll zu einem lauten Streit gekommen sein, bei dem Alina die Gültigkeit eines Gerichtsbeschlusses infrage gestellt haben soll. Hintergrund des Konflikts ist ein längerer Sorgerechtsstreit zwischen den beiden. Ein Familiengericht in Dubai hatte in der vergangenen Woche ein Urteil gefällt, das eine Betreuung im 50/50-Modell vorsieht. Julian wirft seiner Ex-Frau vor, ihm den Zugang zu seinen zwei Kindern seit längerer Zeit zu verwehren.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten hörten sich laut dem Magazin vor Ort beide Seiten an und trafen dann eine Entscheidung: Julian durfte seine Töchter für das Wochenende mitnehmen. Die jüngere Tochter Liv stieg zu ihrem Vater ins Auto und fuhr mit ihm mit. Die ältere Tochter Lilly blieb dagegen bei ihrer Mutter Alina. Gegenüber dem Onlineportal schilderte Julian seine Sicht der Dinge und behauptete, dass Liv sich über sein Auftauchen sehr gefreut habe und nach ihm gerufen habe. "Sie ist auf meinen Arm gesprungen und sagte immer wieder, dass sie bei Papa sein will", erklärte er. Über die ältere Tochter sagte er, dass sie stark beeinflusst sei und sich in einem Loyalitätskonflikt befinde. Zudem behauptete Julian, dass Alina eine Freundin gerufen habe, die zwei muskulöse Freunde mitbringen sollte, um ihm Angst einzujagen. Auf Anfrage der Zeitschrift wollte sie sich nicht zu dem Vorfall äußern.

Der Sorgerechtsstreit zwischen Julian und Alina belastet die Familie bereits seit längerer Zeit. Der Influencer nutzt regelmäßig Instagram, um über die Situation zu berichten und seine Sichtweise darzulegen. Dabei betont er immer wieder, dass es sich seiner Ansicht nach um Eltern-Kind-Entfremdung handelt. Besonders emotional äußerte er sich zuletzt darüber, wie lange seine Tochter Lilly ihn schon nicht mehr gesehen habe. Alina und Julian beide waren mehrere Jahre verheiratet. Nach der Trennung zog die Familienmutter mit den zwei gemeinsamen Kindern nach Dubai.

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Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Juni 2024

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Instagram / alina_schulte_im_hoff Tochter Lilly, Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Mai 2024

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