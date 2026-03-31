BTS überrascht die Fans: "Run BTS" kehrt endlich zurück

Nach drei Jahren Pause hat die südkoreanische Band BTS nun die Rückkehr ihres beliebten Formats "Run BTS" angekündigt. Dazu veröffentlichten die Musiker ein Teaservideo zur neuen Staffel "Run BTS 2.0" auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal. In dem Teaser sind die Bandmitglieder bei einem Planungsmeeting für die neue Staffel zu sehen, bei dem sie über sich schnell verändernde Trends diskutieren und verschiedene Ideen für kommende Episoden sammeln. Da die letzten Spezialfolgen des Formats zuletzt 2023 erschienen sind, ist die Vorfreude bei den Fans entsprechend groß.

"Run BTS" gehört seit 2015 zum festen Inventar im BTS-Kosmos. Das Format zeigt die Mitglieder bei verschiedenen Spielen und Missionen und begeistert Fans weltweit. Wie Allkpop berichtet, sprechen die Zahlen für sich: Zwischen 2015 und 2021 wurden insgesamt 155 Episoden veröffentlicht, die zusammen rund 140 Millionen Aufrufe auf YouTube erzielten. Die zehn Spezialfolgen aus den Jahren 2022 und 2023 kamen auf über 130 Millionen Views. Besonders erfolgreich war die Episode "Fly BTS Fly Part 1" aus dem Jahr 2023, in der die Mitglieder Flying Yoga ausprobierten – diese Folge allein wurde mehr als 30 Millionen Mal angesehen.

Neben "Run BTS" durften sich die Fans zuletzt auch über ein besonderes Comeback der Band freuen: Ihr erstes gemeinsames Live-Konzert seit vier Jahren wurde weltweit auf Netflix übertragen und erreichte innerhalb von etwas mehr als 24 Stunden rund 13,1 Millionen Aufrufe. Damit landete das Event an der Spitze der nicht-englischsprachigen TV-Inhalte auf Netflix und führte sogar die gesamte TV-Rangliste des Streamingdienstes an. Mit der nun angekündigten Staffel "Run BTS 2.0", die in größerem Umfang produziert werden soll, möchte die Band ihren Fans eine noch intensivere Verbindung bieten.

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Getty Images BTS, koreanische Band

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Getty Images BTS bei den Billboard Music Awards im Mai 2019

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Getty Images BTS bei den Grammy Awards im April 2022

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