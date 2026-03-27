K-Pop Stars triumphieren bei iHeartRadio Awards 2026

Die koreanische Popkultur feierte am 27. März einen überwältigenden Triumph bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles. Bei der live übertragenen Zeremonie dominierten K-Pop-Künstler und -Projekte die Preisverleihung und sicherten sich zahlreiche der begehrten Trophäen. Besonders erfolgreich war dabei der Netflix-Hit "K-Pop Demon Hunters", dessen fiktive Band HUNTR/X sich den Preis als Duo oder Gruppe des Jahres holte. Der gleichnamige Soundtrack wurde zudem zum Lieblings-Soundtrack gekürt, während der Titelsong "Golden" als K-Pop Song des Jahres ausgezeichnet wurde. Die Erfolge der animierten Serie setzten sich damit auch bei den Awards fort.

Die Mitglieder von BTS räumten ebenfalls kräftig ab und bewiesen ihre anhaltende Popularität auch durch Solo- und Unit-Aktivitäten. J-Hope (32) gewann gleich zwei Preise: Er holte sich die neu eingeführte Auszeichnung für den besten TikTok Dance mit "Mona Lisa" und wurde außerdem für die beste K-Pop Kollaboration mit "Sweet Dreams" geehrt, die er gemeinsam mit Miguel aufgenommen hatte. Jimin und Jungkook (28) freuten sich über die Auszeichnung für die beste On-Screen-Performance, die sie für die zweite Staffel ihrer Show "Are You Sure?!" erhielten. Rosé (29) von Blackpink konnte ebenfalls einen doppelten Erfolg verbuchen: Sie gewann den Preis für die beste Kollaboration mit "APT.", das sie zusammen mit Bruno Mars (40) aufgenommen hatte und wurde zur K-Pop Künstlerin des Jahres gekürt.

Weitere Gewinner des Abends waren Stray Kids, die sich als beste K-Pop Gruppe durchsetzten, sowie die Newcomer-Band CORTIS, die bei der Fanabstimmung als bester neuer Rookie Künstler triumphierte. Die iHeartRadio Music Awards gehören zu den wichtigsten Musikpreisen in den USA und zeichnen Künstler auf Basis verschiedener Kriterien aus, darunter Radio-Airplay, Streaming-Zahlen und Fanabstimmungen. Die diesjährige Veranstaltung unterstrich einmal mehr die wachsende globale Bedeutung der K-Pop-Szene, die sich längst nicht mehr nur auf den asiatischen Raum beschränkt, sondern auch in der westlichen Musikindustrie fest etabliert hat.

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Getty Images Cast und Crew von "KPop Demon Hunters" beim Netflix-Event Tudum, Juni 2025

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Netflix/ "KPop Demon Hunters" Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

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Getty Images Stray Kids auf dem Empire State Building in New York City, Juni 2025

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