Beim Militär gelernt: Jungkook verwöhnt BTS mit Kochkünsten

Jungkook (28) von BTS hat mit einer herzerwärmenden Geste für Aufsehen gesorgt und seine Bandkollegen ins Schwärmen gebracht. In einem aktuellen Interviewsegment von WIRED, in dem die Mitglieder die meistgesuchten Fragen beantworteten, plauderten die Jungs aus dem Nähkästchen und teilten ihre Begeisterung über die Kochkünste des Jüngsten. Besonders beeindruckend: Suga (33) berichtete, dass Jungkook kürzlich 200 Dubai-Cookies für das gesamte Team am Drehort zubereitet hatte. Jin (33) ergänzte, dass der Sänger auch bei einem anderen Anlass rund 200 Kekse mitgebracht habe. Als einige Bandmitglieder erwähnten, dass sie die Leckereien noch nicht probiert hätten, reagierte Jungkook charmant und versprach, noch am selben Abend eine neue Ladung zu backen.

Im Gespräch verriet Jungkook, wo er seine Fähigkeiten in der Küche erworben hat. "Ich habe Messertechniken beim Militär gelernt", erklärte er und fügte hinzu, dass er gerne eigenständig kocht und sich dabei von Videos inspirieren lässt. Der Musiker hatte seinen Militärdienst im Dezember 2023 angetreten und arbeitete nach seiner Grundausbildung als Koch in einer Artilleriebrigade. Jimin enthüllte, dass sich Jungkook während seines Dienstes beim Kochen sogar die Hände verletzt habe, was seine Hingabe unterstreicht. Die Bandmitglieder lobten auch seine sonstigen kulinarischen Talente – J-Hope (32) berichtete, dass er Gerichte wie Pasta zubereiten könne, und V erzählte, dass Jungkook auch zu Hause oft am Herd stehe.

Der Spitzname "golden maknae", der dem jüngsten BTS-Mitglied seit Jahren anhaftet, kam ebenfalls zur Sprache. J-Hope erklärte, dass die Bezeichnung seine vielseitigen Fähigkeiten widerspiegele, während RM hinzufügte, dass der Spitzname bis zum Debüt der Gruppe zurückreicht und sogar mit einem goldthematischen pränatalen Traum in Verbindung steht – was für Gelächter in der Runde sorgte. Jungkook geht abseits der Bühne bewusst mit seinen Kräften um und versucht, sich nicht von seinem durchgetakteten Terminkalender überfordern zu lassen. Seine Fähigkeit, in verschiedenen Bereichen zu glänzen, ob beim Kochen oder Musizieren, macht ihn zu einem echten Allround-Talent der Gruppe.

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Getty Images Jungkook, Sänger

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Getty Images Die BTS-Mitglieder V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope

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Getty Images Jungkook, Mitglied bei BTS

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