Fans toben: Komiker entschuldigt sich für Witz bei BTS

BTS promoten aktuell fleißig ihr neues Album und das große Comeback. Zuletzt war die Boygroup aus Südkorea bei Jimmy Fallon (51) in seiner "The Tonight Show with Jimmy Fallon" zu Gast. Die Zuschauerränge waren entsprechend gefüllt mit jeder Menge Armys, wie die Fans genannt werden. Doch das Warm-up-Programm vor Beginn der Show sorgte für einen Sturm an Kritik im Netz. Wie TMZ von Augenzeugen erfahren hat, sollte der Comedian Seth Herzog das Publikum anheizen. Dabei fragte er scherzhaft in die Runde: "Ist hier jemand aus dem Norden? Nein? Niemand?" Ein Scherz, der nach hinten losging, denn viele Fans nahmen das offenbar als Anspielung auf die umstrittene Diktatur Nordkorea wahr und empfanden ihn in Bezug auf BTS als extrem rassistisch.

Auf der Plattform X tobten die Fans und beschwerten sich lautstark bei Jimmy und seinem Team. Sie bezeichneten die Äußerung als "beleidigend" und "unangemessen". Eine öffentliche Reaktion gab es zwar bisher nicht, allerdings berichtet das Portal, dass Seth mittlerweile hinter den Kulissen auf die Kritik reagierte. "Herzog entschuldigte sich bei BTS für die Situation, und die Verantwortlichen des Senders sprachen mit Herzog über den Vorfall", erklärte eine Quelle aus der Produktion. Die Gruppe äußerte sich derweil nicht. Der Promotion ihres Albums scheint das aber nicht weiter im Weg zu stehen: BTS traten wie geplant an zwei Tagen in Jimmys Show auf.

Am 21. März meldeten BTS sich nach langer Wartezeit mit einem großen Knall zurück. In der Militärpause überbrückten die sieben Jungs die Zeit bis zur Wiedervereinigung mit Soloprojekten. Das Album "ARIRANG" läutet nun die neue Ära einer der größten K-Pop-Gruppen überhaupt ein. Für ihr Comeback hatten sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul gab es ein kostenloses Konzert auf dem historischen Gwanghwamun Square. Angaben des Veranstalters zufolge versammelten sich etwa 104.000 Zuschauer um die Bühne und versetzten die Metropole in eine Art Ausnahmezustand. Dank eines Netflix-Streams konnten Fans auf der ganzen Welt das rund einstündige Konzert verfolgen. Im Nachhinein verzeichnete der Streamingdienst etwa 13,1 Millionen Aufrufe, was die Übertragung auf Platz eins der nicht englischsprachigen TV-Shows hob.

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Getty Images BTS bei ihrem Comeback-Konzert in Seoul, März 2026

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Getty Images Seth Herzog bei der Netflix-Weltpremiere von "Sirens" in New York City, Mai 2025

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Getty Images Die BTS-Comeback-Bühne auf dem Gwanghwamun Square in Seoul, März 2026

Was haltet ihr von der Reaktion der Fans? Völlig übertrieben, das war bestimmt nicht so gemeint. Genau richtig, solche Witze sollten nicht selbstverständlich sein. Ergebnis anzeigen