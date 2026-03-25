BTS-Comeback erreichte 13,1 Millionen Aufrufe auf Netflix

BTS haben am Samstag ihr großes Comeback gefeiert und standen zum ersten Mal seit vier Jahren wieder gemeinsam live auf der Bühne in Seoul. Für alle Fans weltweit, die nicht persönlich vor Ort sein konnten, übertrug Netflix das Konzert im Livestream. Innerhalb von etwas mehr als einem Tag erreichte das Comeback-Event beeindruckende 13,1 Millionen Aufrufe auf der Streaming-Plattform. Damit sicherte sich die südkoreanische Boygroup Platz eins der nicht englischsprachigen TV-Liste bei Netflix und führte sogar alle TV-Formate des Streamingdienstes an. Der Erfolg zeigt einmal mehr, welche enorme Reichweite die Band auch nach ihrer langen Pause noch hat.

Netflix verriet zudem, dass das Event unter dem Titel "BTS the Comeback Live | Arirang" weltweit 18,4 Millionen Zuschauer in der Kategorie Live +1 erreicht haben soll – also inklusive der Fans, die die Show mit minimaler Verzögerung eingeschaltet haben. Interessant: Der Streamingriese unterscheidet hier zwischen "Views" und "Viewers", legt für beide Zahlen aber unterschiedliche Messmethoden an, was einen genauen Vergleich erschwert. Klar ist aber: Das Comeback der Boygroup übertraf damit laut Deadline beispielsweise deutlich die Zuschauerzahl des spektakulären Live-Auftritts von Extremsportler Alex Honnold (40), der den Wolkenkratzer Taipei 101 erklommen hatte. Gegen einige der größten Sport- und Showevents bei Netflix, wie den vielbeachteten Boxkampf zwischen Jake Paul (29) und Mike Tyson (59) im Jahr 2024, kommt die Performance der Idole aber zahlenmäßig noch nicht heran.

Die sieben Mitglieder der Band hatten zuletzt aufgrund des verpflichtenden Militärdienstes in Südkorea eine längere Pause eingelegt. Während dieser Zeit fieberten Millionen Fans weltweit der Rückkehr der Gruppe entgegen, die als eine der erfolgreichsten K-Pop-Acts überhaupt gilt. Mit ihrem Seoul-Konzert markierten RM (31), Jin (33), Suga (33), J-Hope (32), Jimin (30), V (30) und Jungkook (28) nun offiziell ihre Rückkehr auf die große Bühne. Die exklusive Übertragung auf Netflix ermöglichte es ihrer globalen Fangemeinde, diesen besonderen Moment mitzuerleben, ohne nach Südkorea reisen zu müssen.

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Getty Images BTS mit V, Jimin, J-Hope, Jin, Suga, Jungkook und RM beim Konzert auf dem Gwanghwamun Square in Seoul am 21. März 2026

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Getty Images Kim Tae-hyung, Park Ji-min, Jungkook, Suga, Kim Seok-jin, RM und J-Hope von BTS

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Instagram / uarmyhope BTS im August 2025

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