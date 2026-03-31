Große Freude: Diese beliebten Realityshows starten im April

Der April bringt für Fans von Realityshows eine Menge spannende Unterhaltung mit sich. Gleich mehrere beliebte Formate starten in diesem Monat oder laufen weiter durch den Reality-Frühling bei ProSieben und Co., wie TV Movie zusammenfasst. Besonders hervorzuheben ist der Start von "Kampf der Reality Allstars", das am 15. April bei RTL Zwei und auf RTL+ beginnt und damit ein Comeback des Kultformats markiert. Neu dabei ist die "Reality Star Academy", die am 16. April bei Joyn startet. In dieser Show sucht die "spitzeste Zunge Deutschlands", Désirée Nick (69), das nächste große Show-Talent unter 18 Teilnehmern, die sich in Challenges und Prüfungen beweisen müssen. Dem Sieger winkt als Belohnung eine begehrte Wildcard für das Format Forsthaus Rampensau Germany. Noch am selben Tag startet die zweite Staffel von "Match My Ex" mit polarisierenden Reality-Sternchen wie Tim Kühnel und Emma Fernlund (25).

Darüber hinaus können sich Zuschauer auf zahlreiche weitere Formate freuen, die den gesamten April über neue Folgen liefern. Germany's Next Topmodel läuft mittwochs und donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und bei Joyn. "Most Wanted" bringt dienstags neue Folgen bei ProSieben und Joyn, während "The Race" donnerstags und sonntags auf Joyn zu sehen ist. Auch Temptation Island ist mit seiner siebten Staffel seit Ende März immer dienstags auf RTL+ dabei. Zudem stehen mehrere große Finale an: The 50 endet am 6. April auf Amazon Prime Video, Promis unter Palmen beendet seine Staffel am gleichen Tag auf Sat.1 und Joyn, während Reality Queens sowohl ihr Finale am 6. April als auch ein Wiedersehen am 13. April auf RTL+ präsentiert.

Neben den klassischen Realityshows ergänzen auch laufende Unterhaltungsformate das Programm im April. Let's Dance läuft weiterhin immer freitags um 20.15 Uhr bei RTL, während DSDS um Chef-Juror Dieter Bohlen (72) ab dem 4. April samstags und dienstags zur besten Sendezeit auf RTL zu sehen ist – mit den prominenten Gesichtern Bushido (47) und Isabel Glück (35). Mit "Naked Attraction – Dating hautnah" kehrt ab dem 15. April zudem die umstrittene Nackt-Datingshow mit Moderator Julian F.M. Stoeckel (39) als "Professor der Liebe", nachdem es vor rund drei Jahren bei Discovery+ lief, zurück zu RTLZWEI. Die Show läuft mittwochs und wird voraussichtlich bis Juni oder Juli ausgestrahlt. Für Reality-Fans gibt es außerdem am 16. April ein besonderes Event: An diesem Tag finden die Reality Awards statt.

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Getty Images Désirée Nick beim Fototermin zu "Bette und Joan" in der Komödie im Bayerischen Hof in München

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RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

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Imago Julian F.M. Stoeckel bei der 25. Lambertz Monday Night in den MMC Studios, Köln, Februar 2026

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