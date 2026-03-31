Grübchen-Drama geht weiter: Brenda Brinkmann beim Beauty-Doc

Ist das Thema Grübchen etwa doch nicht vom Tisch? Zumindest nicht nach Brenda Brinkmanns neuester Instagram-Story. Offensichtlich beschäftigt die Influencerin das Drama um ihre Gesichtsmodellierung immer noch. Diesmal geht es daher mit einem Kamerateam zu einer Ärztin, die laut der Reality-TV-Bekanntheit "weiß, was sie tut". Dort scheint sich Brenda beraten zu lassen und verrät: "Das Dilemma verfolgt mich. Ich dachte, ich kann damit abschließen, Kapitel zu, aber nein: Die Fragen sind noch offen und ich verstehe das auch und deswegen wollte ich alle Fragen klären in diesem Interview."

Das Gespräch mit der Fachfrau teilt die Villa der Versuchung-Teilnehmerin noch nicht, verspricht ihrer Community jedoch: "Ich halte euch auf dem Laufenden. Sobald das veröffentlicht wird, seid ihr die Ersten, die davon erfahren." Ob es für sie tatsächlich ein weiteres Mal auf den OP-Tisch geht? Auch wenn Brenda darüber scherzt, deutet zumindest ein Ausschnitt der Beratung durch die Ärztin an, dass es dazu kommen könnte. Als Brenda etwas zu ihren Grübchen fragt, antwortet die Medizinerin: "Nicht genau so, die werden ein bisschen abgeschwächt sein. Aber was ich dir anbieten kann, ist, dass ich da drüber laser."

Der ursprüngliche minimalinvasive Eingriff, bei dem sich Brenda Grübchen modellieren ließ, war nicht wie geplant verlaufen. Mit entzündeten Wangen musste die gebürtige Berlinerin ins Krankenhaus, wo sie mehrere Tage verbrachte. Nach ihrer Entlassung war sie auf Schmerzmittel, Antibiotika und Magentabletten angewiesen, um ihre Genesung zu unterstützen. Zunächst hatte sie im Netz behauptet, das Thema Grübchen sei für sie abgeschlossen, doch nun scheint sie einen neuen Versuch zu wagen. Gegenüber Promiflash schätzte ein Fachmann den Eingriff der Medienpersönlichkeit ein.

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Instagram / brenda_bkn Influencerin Brenda Brinkmann und eine Ärztin, März 2026

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Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, März 2026

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Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, März 2026