Silvia Wollny teilt Statement, um "Unwahrheiten aufzudecken"

Silvia Wollny (61) hat sich jetzt via Instagram zu Wort gemeldet, um Gerüchte rund um ihre Boutique in Ilica aus der Welt zu schaffen. Die Realitydarstellerin bestätigte dabei die Schließung des Ladens, wollte jedoch gleichzeitig mit vermeintlichen "Unwahrheiten" aufräumen. "Um die Spekulationen mal direkt zu beenden und Unwahrheiten aufzudecken, hier eine kleine Info für euch. JAAA, die Wollny Boutique in Ilica ist geschlossen, aber nur, weil ein neuer Laden eröffnet wird. Seid gespannt auf all das, was kommt", schrieb die Elffach-Mama laut TV Movie. Mit dieser Aussage wollte sie offenbar klarstellen, dass es sich bei der Schließung nicht um ein endgültiges Aus handelt, sondern um einen Neuanfang.

Die Fans reagierten auf Silvias Statement mit gemischten Gefühlen. Unter dem letzten Instagram-Post der Boutique meldete sich ein Follower zu Wort und stellte eine kritische Frage: "Warum wurde der Laden in einer Nacht-und-Nebel-Aktion geräumt, zufällig wenn Loredana und Servet live gehen wollten?" Der Kommentar deutet darauf hin, dass die Räumung des Geschäfts zeitlich mit einem angekündigten Live-Auftritt von Silvias Tochter Loredana und deren Partner zusammengefallen sein könnte. Ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen gibt, bleibt unklar.

Die Wollny-Familie sorgt in letzter Zeit immer wieder für Schlagzeilen. Erst kürzlich hatte Silvia mit einem kryptischen Selfie-Post am Strand für Aufsehen gesorgt, bei dem sie andeutete, dass eine Person ihr in schweren Zeiten nicht beigestanden habe. An wen genau sich diese Botschaft richtete, ließ sie offen. Die mysteriösen Beiträge und die nun aufkommenden Fragen zur Boutique deuten darauf hin, dass es innerhalb der Großfamilie derzeit turbulent zugeht. Ob die geplante Neueröffnung des Ladens für etwas Ruhe sorgen wird, bleibt abzuwarten.

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Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Medienpersönlichkeit

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RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

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Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Realitystar, März 2026