Krankenhaus nach Grübchen-OP: Brenda Brinkmann gibt Update

Brenda Brinkmann befindet sich nach wie vor im Krankenhaus und muss die Folgen ihrer Grübchen-OP weiterhin medizinisch behandeln lassen. Die Realitystar hatte sich kürzlich die Grübchen modellieren lassen, doch die Stelle entzündete sich und sie musste über Nacht in der Klinik bleiben. Nun meldet sich die TV-Bekanntheit mit einem Update aus dem Krankenhaus bei ihren Followern auf Instagram. "Guten Morgen, ich habe gute Nachrichten. Meine Fäden wurden gerade gezogen. Die Narkose war nicht nötig. Die Schwellung ist so weit zurückgegangen, dass man die Fäden greifen und ziehen konnte. Das Schmerzlevel brauche ich euch gar nicht beschreiben", schreibt Brenda in ihrer Story.

Trotz der positiven Entwicklung muss die Realitystar vorerst weiter in der Klinik ausharren. "Ich darf mein Frühstück jetzt nachholen, ich werde wahrscheinlich noch 2 Tage bleiben müssen wegen der Antibiotika", verkündete sie kurz darauf und teilte ein Bild von ihrem Frühstück mit ihren Fans. Besonders unangenehm dürfte für Brenda die tägliche Prozedur sein, die nun auf sie wartet. "Übrigens muss der Eiter in meiner Wange jeden Tag rausmassiert werden", berichtet sie in ihrer Instagram-Story. Mit ihren Beiträgen möchte die TV-Bekanntheit ihre Follower bewusst auf die möglichen Risiken solcher Eingriffe aufmerksam machen. "Ich nehme euch bewusst Schritt für Schritt mit, damit ihr seht, was der Preis für diese Behandlung sein kann", erklärt sie.

Vor wenigen Tagen hatte Brenda noch voller Stolz das Ergebnis ihrer Schönheits-OP präsentiert. Damals zeigte sich die Realitystar sichtlich begeistert von dem Eingriff und konnte die kritischen Stimmen, die danach auf sie einprasselten, nur schwer verstehen. Einige ihrer Follower meldeten sich nämlich mit negativen Kommentaren zu Wort. Doch die Influencerin reagierte selbstbewusst auf die Kritik: "Eure Meinung ist mir sche*ßegal, ich weiß, was ich mache und was ich will. Ich teile das mit euch, weil ich es möchte und nicht muss! Also, wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann shut up. Liebe Grüße", stellte Brenda klar.

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Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, März 2026

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