Sandra Sicora schießt nach Grübchen-Eingriff gegen Brenda

Sandra Sicora (33) meldet sich nach dem missglückten Beauty-Eingriff von Branchenkollegin Brenda Brinkmann lautstark zu Wort. Die Reality-TV-Bekanntheit richtet sich in ihrem Instagram-Broadcast-Channel direkt an ihre Community und kritisiert Brendas Entscheidung, sich künstliche Grübchen stechen zu lassen – und damit auch noch öffentlich zu werben. Brenda hatte erst vor wenigen Tagen auf Social Media stolz das Ergebnis des Eingriffs präsentiert, bevor sie wegen Komplikationen in der Klinik landete. Voraussichtlich muss sie dort noch mehrere Tage bleiben, während ihr Antibiotika über einen Venenzugang verabreicht und regelmäßig der Eiter aus den Wangen herausmassiert wird.

Auf Social Media macht Sandra, die in der Realitywelt für ihr natürliches Äußeres geschätzt wird, ihren Followern unmissverständlich klar, wie wenig sie von solchen Eingriffen hält. Sie schreibt: "Ich verstehe es nicht. Wieso macht man so was freiwillig und macht dann Werbung? So kommen andere junge hübsche Mädchen auch auf die Idee, sich Löcher ins Gesicht zu machen." Mit ihrer Kritik spielt die Influencerin damit vor allem auf die Vorbildfunktion an, die Realitystars und Netzpersönlichkeiten für ihre jungen Follower haben. Brenda hatte ihre neu modellierten Grübchen zunächst noch stolz gefeiert – inzwischen weist sie auch selbst in ihren Posts darauf hin: "Bitte nicht nachmachen."

Brenda hatte nur wenige Tage nach dem Eingriff starke Schwellungen und heftige Schmerzen auf einer Seite entwickelt. In ihrer Instagram-Story berichtete sie damals aus dem Auto heraus, dass sie zum Notarzt fahren müsse und sich die Fäden vorzeitig entfernen lassen wolle. Die betroffene Wange hatte sich aufgebläht – selbst mit Schmerzmitteln schien sie die Belastung kaum mehr auszuhalten. Auf kritische Kommentare, die ihr vorwarfen, mit hausgemachten Problemen wertvolle Ressourcen im Krankenhaus zu verschwenden, reagiert Brenda besonnen: "Keiner muss sich schämen, sich helfen zu lassen. Jeder hat das Recht auf medizinische Versorgung", erklärt sie in ihrem neuesten Post und dankt ihren Followern für die zahlreichen Genesungswünsche.

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Collage: Imago, Instagram / brenda_bkn Collage: Sandra Sicora und Brenda Brinkmann

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peanut.sicora Sandra Sicora mit Hund Peanut, November 2025

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Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, März 2026