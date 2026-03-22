"Steht mir": Brenda Brinkmann ließ sich Grübchen modellieren

Brenda Brinkmann hat sich ein Beauty-Update gegönnt – und zeigt das Ergebnis stolz im Netz. In ihrer Instagram-Story teilt die Reality-TV-Bekanntheit ein Video aus einem Kosmetikstudio, in dem sie in die Kamera lächelt und ihren neuen Look präsentiert. Sichtlich zufrieden setzt sie ihr verändertes Erscheinungsbild gekonnt in Szene. "Leute, ich habe Grübchen. Ich freue mich so. Ich wusste, dass mir das stehen wird", verkündet sie begeistert. Die Influencerin ließ sich die kleinen Vertiefungen in ihren Wangen modellieren und scheint mit dem Resultat des Eingriffs mehr als zufrieden zu sein.

Doch nicht alle ihrer Follower reagieren positiv auf Brendas Schönheitsbehandlung. Offenbar erreichten die Influencerin nach der Veröffentlichung einige kritische Kommentare, weshalb sie sich in einer weiteren Instagram-Story zu Wort meldet. "Eure Meinung ist mir sche*ßegal, ich weiß, was ich mache und was ich will. Ich teile das mit euch, weil ich es möchte und nicht muss! Also, wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann shut up. Liebe Grüße", stellt Brenda unmissverständlich klar. Die TV-Persönlichkeit lässt sich von den negativen Stimmen nicht beirren und steht selbstbewusst zu ihrer Entscheidung.

Nach dem kosmetischen Eingriff muss Brenda nun einige Verhaltensregeln befolgen, um ein optimales Heilungsergebnis zu gewährleisten. Wie sie ihre Follower aufklärte, sollte sie am besten ein bis zwei Tage auf das Rauchen verzichten. Außerdem stehen Alkohol und scharfes Essen vorerst nicht auf ihrem Speiseplan. Diese vorübergehenden Einschränkungen nimmt die ehemalige Kandidatin der Show Temptation Island VIP jedoch gern in Kauf – schließlich kann sie sich schon jetzt über ihre frisch modellierten Grübchen freuen und zeigt sich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.

Anzeige Anzeige

Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, Reality-Bekanntheit