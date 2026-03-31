"Bodenlos und ekelhaft": Umut Tekin feuert gegen Serkan

Neuer Ärger um Serkan Yavuz (33): Nachdem der Reality-TV-Star in seinem Podcast über Kader Loth (53) hergezogen hatte, kochen auf Instagram die Emotionen hoch. Unter einem frisch geteilten Ausschnitt aus der Folge meldete sich zunächst Georgina Fleur (35) zu Wort und kritisierte die Wortwahl des Podcasters. "Das geht gar nicht, wie du sie angegangen bist", schrieb sie. Kurz darauf schaltete sich auch Umut Tekin (28) ein – und verteidigte Kader mit deutlichen Worten: "Ich kenne Kader und sie ist definitiv nicht so bodenlos und ekelhaft wie du", kommentierte der TV-Bekannte unter dem Clip. Umut beließ es jedoch nicht bei einem kurzen Kommentar, sondern ging in seinem Beitrag noch weiter. Er warf Serkan vor, sich schon bei The Power unangemessen verhalten und damals seine vergebene Ex-Freundin angeflirtet zu haben.

"Du hast dich damals bei 'The Power' an meine Ex rangemacht, obwohl sie vergeben ist. Du hast es mehrmals versucht, dich an sie ranzumachen, obwohl sie über ihre Beziehung damals gesprochen hat", schimpfte Umut. Der Realitystar spricht Serkan darin Respekt ab und fordert Einsicht: "Du besitzt null Anstand und hast noch die Dreistigkeit, danach über mich zu lästern, nachdem du diese Sche*ße abgezogen hast. Anstatt wie ein Mann zu deinen Fehlern zu stehen und dich zu entschuldigen, nimmst du meinen Namen schlecht in den Mund." Sein Fazit fällt hart aus: "Du brauchst Hilfe, ganz dringend", schrieb Umut.

In seinem Podcast "unReal" hatte Serkan davor kein Blatt vor den Mund genommen. Er schoss heftig gegen Kader und verglich sie mit einem "Biest". "Sie hat so den Boden unter den Füßen verloren. Leute, ich habe es jetzt bei 'Reality Queens' gesehen. Ich sehe einfach, diese Frau ist wirklich nicht mehr klar im Kopf", wetterte der Realitystar. Er legte zudem noch nach: "Ich habe einfach so einen Piss auf die, weil die Alte so auf alle Mittel zurückgegriffen hat." Die genauen Hintergründe des Streits ließ er zwar offen, kündigte aber weitere Eskalationen an. "Ich habe nie ein Problem mit ihr gehabt. Ich möchte nur, dass ihr ein bisschen Spice bekommt: Da wird es noch richtig krachen", versprach er.

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IMAGO / Gartner Umut Tekin, Realitystar

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Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Serkan Yavuz

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Action Press / AEDT Kader Loth im August 2023