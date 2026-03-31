"Kann jeden Cent gebrauchen": Oliver Pocher ätzt gegen Amira

Oliver Pocher (48) lässt kein gutes Haar an seiner Ex-Frau Amira Aly (33). Im Podcast "Tommy Unlocks" von Immo Tommy sprach der Comedian jetzt über die Werbedeals seiner Verflossenen und teilte dabei gehörig gegen sie aus. Amira macht derzeit Werbung für das Nahrungsergänzungsmittel-Unternehmen "More Nutrition" von Fitness-Influencer Christian Wolf (30), was dem 47-Jährigen offenbar sauer aufstößt. Als ihn sein Gesprächspartner darauf anspricht, ob es ihm nicht nahegehe, dass Amira für die Firma wirbt, reagiert Oliver gewohnt bissig: "Amira kann jeden Cent gebrauchen. Here we go!" Immerhin sei es ein Pluspunkt, dass auch seine beiden Söhne, die er gemeinsam mit der gebürtigen Österreicherin hat, mitverdienen würden.

Doch damit nicht genug: Oliver legte in dem Gespräch noch nach und unterstrich seine Aussage mit einem weiteren Seitenhieb. "Hau Amira noch einen More-Vertrag rein. Die hat nie ein einziges Mal diese Plörre zu sich genommen. Totale Kacke", stellt der fünffache Vater klar. Amira sei es "schei*egal", wenn sie "am Sonntag" wieder eine Werbung machen müsse, so wie es allen Influencern gehe. Auch an den Produkten selbst ließ der Comedian kein gutes Haar. "30 Euro absolut guter Preis", bemerkte er sarkastisch und verglich die Nahrungsergänzungsmittel mit einem iPhone: "Da ist der Warenwert irgendwie drei Euro und 27 Euro Marketing-Gewinn. Wunderbar!"

Bereits vor zwei Monaten hatte Amira im Podcast "Iced Macho Latte" deutlich gemacht, dass sie sich nicht nur räumlich, sondern auch emotional mehr Abstand von Oliver wünschte. "Ich würde schon gerne einfach eine größere Distanz aufbauen", sagte die Moderatorin damals im Gespräch mit Paula Lambert (51). Trotzdem betonte sie, dass das Wohl der gemeinsamen Söhne immer oberste Priorität habe. Ein Umzug, etwa zurück nach Österreich, kam für die Österreicherin nicht infrage: "Für mich geht Auswandern überhaupt nicht. Es klappt ja nicht – alleine eben durch die Kinder." Ihre neue Heimat Köln hatte sie bewusst gewählt, damit ihre Kinder ein engeres Verhältnis zu ihrem Vater behalten können.

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Instagram / oliverpocher Amira Pocher und Oliver Pocher

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Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

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Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025