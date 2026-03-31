"Asi": Diese Ex-AYTO-Kandidatin lästert über Sophia Thomalla

Nadja, die 2025 an der sechsten Staffel der Dating-Show Are You The One? teilnahm, hat gegen Sophia Thomalla (36) ausgeteilt. Im Twitch-Stream des bekannten Streamers Fourty ließ die Reality-TV-Teilnehmerin kein gutes Haar an der Schauspielerin, die die Show seit vielen Jahren moderiert. Nadja nahm dabei kein Blatt vor den Mund und bezeichnete Sophia als "richtig asi". Mit der prominenten Moderatorin scheint die Ex-Kandidatin noch eine Rechnung offen zu haben, wie ihre scharfe Kritik deutlich macht.

Auf die Nachfrage, ob sie Sophia nicht möge, erklärt Nadja, was genau sie am Verhalten der 36-Jährigen stört. "Die macht einen runter", meint sie und erläutert: "Die sagt: 'Du hast das über den gesagt.' Die leakt alles." Tatsächlich ist Sophia für ihre toughe und scharfzüngige Art bekannt und lässt den Kandidaten bei "Are You The One?" und dem Promi-Ableger Are You The One – Reality Stars in Love nichts durchgehen. Diese Masche spaltet bereits seit Jahren die Fangemeinde – manche lieben die markigen Sprüche der Tochter von Simone Thomalla (60), andere empfinden sie als grenzüberschreitend.

Sophia dürfte diese Kritik nur wenig interessieren – sie scheint die Zügel bei "Are You The One?" weiterhin fest in den Händen zu halten. Aktuell läuft bereits die siebte Staffel auf RTL+. Während die erste Staffel noch Jan Köppen (43) moderierte, übernahm Sophia ab Staffel zwei das Ruder. Auch die VIP-Variante der beliebten Show geht bald bereits in die sechste Staffel, die prominenten Kandidaten wurden erst vor wenigen Tagen bekanntgegeben.

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Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin

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RTL / Frank Beer Nadja, "Are You The One?"-Kandidatin

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RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin