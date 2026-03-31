Schräges "Bares für Rares"-Objekt: Horst Lichter ist baff

In der neuesten Folge der ZDF-Trödelshow Bares für Rares präsentierte Kandidatin Monika Schischek ein Erbstück ihres Großvaters, das selbst dem sonst so schlagfertigen Moderator Horst Lichter (64) kurzzeitig die Sprache verschlug: Die Münchnerin legte kurzerhand ein historisches Gebiss auf den Expertentisch im Pulheimer Walzwerk. Während Horst laut Tag24 sichtlich irritiert auf die kuriose Rarität blickte, war Experte Colmar Schulte-Goltz (52) sofort Feuer und Flamme. Er enttarnte das Objekt als seltene Lehrmittelsammlung für Zahnersatz aus dem frühen 20. Jahrhundert – inklusive Brücken und Kronen. Monika war sichtlich überrascht, als sie erfuhr, wie wertvoll dieses skurrile Erbstück tatsächlich ist.

Die ehemalige Kioskbesitzerin ging mit einer eher bescheidenen Erwartung in die Sendung. Gerade einmal 50 Euro wollte sie für das Gebiss haben, das jahrelang nur ungenutzt in der Ecke lag. Doch dann folgte der Schock-Moment im positiven Sinne: Da es sich um eine absolute Seltenheit handelt, taxierte der Sachverständige den Wert auf stolze 450 bis 600 Euro! Die Verkäuferin war über diese Einschätzung vollkommen fassungslos.

Im Händlerraum löste das Gebiss sofort eine hitzige Diskussion aus. Während Kult-Händler Waldi Lehnertz wissen wollte, ob die Beißerchen etwa aus Meissener Porzellan stammen, witterten die anderen Händler ihre Chance. Schnell entbrannte ein Bietergefecht zwischen den Profis. Am Ende bewies Schmuck-Expertin Susanne Steiger (43) den längsten Atem: Für 260 Euro – mehr als das Fünffache des Wunschpreises – sicherte sie sich das kuriose Modell. Ihr Plan für das Gebiss? Sie möchte es einem befreundeten Zahnarzt schenken.

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ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter bei "Bares für Rares"

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Imago Kunstexperte Colmar Schulte-Goltz im Mai 2020 in Rüttenscheid

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ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

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