Brenda Brinkmann wurde endlich aus dem Krankenhaus entlassen

Brenda Brinkmann ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Realitystar verkündete die Neuigkeit in ihrer Instagram-Story, nachdem der Entlassungstermin lange unklar gewesen war. "Ich wurde auf jeden Fall entlassen. Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Weil der Termin stand wirklich noch in den Sternen. Ob ich heute wirklich nach Hause darf", erklärte die TV-Bekanntheit sichtlich erleichtert. Die gebürtige Berlinerin filmte sich dabei vor einer Apotheke, wo sie Schmerzmittel, Antibiotika und Magentabletten abholte. Die Medikamente muss sie weiterhin einnehmen, um ihre Genesung zu unterstützen.

In ihrer Story zeigte sich Brenda deutlich aufgebracht über die Umstände ihrer Behandlung. Sie berichtete, dass sie ihre Laborergebnisse, Befunde und Patientenakte erhalten habe und dass die Ursache für ihren Krankenhausaufenthalt "nicht nur oberflächlich" gewesen sei. "Es war nicht einfach nur, oh, ich habe zu wenig Mundhygiene gehabt", stellte sie klar. Besonders ärgerte sie sich darüber, dass Fotos und Videos der Behandlung nicht gelöscht worden seien. "Natürlich habe ich meine Einwilligung gegeben, aber unter diesen Umständen ist es nicht mehr tragbar, jungen Mädels... oder Werbung für eine Behandlung zu machen, die mich ins Krankenhaus geführt hat", betonte der Realitystar.

Wenige Tage zuvor hatte Brenda sich einem Grübchen-Eingriff unterzogen, der zu schweren Komplikationen geführt hatte. Eine ihrer Wangen schwoll stark an und verursachte heftige Schmerzen, weshalb sie zum Notarzt fahren musste. Selbst Schmerzmittel halfen nicht mehr, und sie konnte nicht mehr auf der betroffenen Seite schlafen. Die TV-Bekanntheit hatte sich entschieden, die Fäden vorzeitig entfernen zu lassen, bevor sie schließlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

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Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, März 2026

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Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, März 2026

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