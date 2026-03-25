Nach Grübchen-Eingriff: Brenda Brinkmann muss in Klinik

Brenda Brinkmann musste wegen gesundheitlicher Komplikationen zum Notarzt fahren. Nur wenige Tage nach ihrem Grübchen-Eingriff schwoll eine Wange der Realitystar stark an und verursachte heftige Schmerzen. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich sichtlich angeschlagen und erklärte ihren Followern aus dem Auto heraus, dass sie sich die Fäden vorzeitig entfernen lassen werde. "Ich fahre jetzt zum Notarzt. Meine Wange hat sich aufgebläht. Ich habe seit gestern Abend Schmerzen", berichtete die TV-Bekanntheit. Auch Schmerzmittel hätten nicht mehr geholfen, und sie habe nicht mehr auf der betroffenen Seite schlafen können. Im Vergleich zur anderen Wange sei der Unterschied deutlich sichtbar – die betroffene Seite sei zwar weich, aber sehr empfindlich und schmerzhaft.

Normalerweise würden sich die Fäden nach fünf bis sechs Wochen von selbst auflösen, doch Brenda entschied sich für ein vorzeitiges Ziehen. "Wenn der Körper dir das Signal gibt: Hey, hier stimmt irgendwas nicht. Du hast Schmerzen. Dann ändere es", erklärte sie ihre Entscheidung. Durch das frühzeitige Entfernen der Fäden werde die Haltbarkeit ihrer Grübchen zwar deutlich verkürzt, doch das nehme sie in Kauf. Sie wolle sich nicht mit Paracetamol oder Ibuprofen vollpumpen, sondern lieber einen Arzt draufschauen lassen. Ob sich die Stelle entzündet habe, könne sie selbst nicht einschätzen. Für den Arzttermin musste sie sogar eine Verabredung absagen.

Brenda betonte in ihrer Story, dass sie sich in der Verantwortung sehe, ihre Community ehrlich über den Heilungsprozess aufzuklären. Sie habe den Eingriff öffentlich gemacht und sogar Werbung dafür gemacht – deshalb fühle sie sich verpflichtet, auch über Komplikationen zu berichten. "Es kann nicht immer alles perfekt laufen", stellte sie klar. In einem späteren Update gibt Brenda bekannt, dass sie im Krankenhaus bleiben muss. "Leute, ich muss im Krankenhaus bleiben, die lassen mich nicht wieder nach Hause. Ich hatte keine Wahl, das hat sich so krass entzündet, da ist alles geeitert. Und die Fäden können heute nicht gezogen werden, weil alles aufgeschwollen ist." Der Realitystar bekommt nun Antibiotikum.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich die Influencerin begeistert über ihre neu modellierten Grübchen gezeigt und in einem Kosmetikstudio stolz ihr Ergebnis präsentiert. Damals verkündete sie noch: "Leute, ich habe Grübchen. Ich freue mich so. Ich wusste, dass mir das stehen wird." Nun wolle sie transparent zeigen, dass auch bei Beauty-Eingriffen nicht immer alles glatt läuft.

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Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, März 2026

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Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, März 2026

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Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, März 2026

Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, Reality-Bekanntheit