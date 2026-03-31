Letzte Chance: Sind AYTO-Tizi & Jeronymo ein Perfect Match?

In der finalen Folge der aktuellen Staffel von Are You The One? wird es noch einmal spannend. Die letzte Matchbox-Entscheidung steht an – und somit auch die letzte Chance, ein Perfect Match zu identifizieren. Die vorletzte Matchbox-Entscheidung endete im Chaos: Ella und Meji verzichteten für 20.000 Euro auf die Erkenntnis und setzten damit den Sieg aufs Spiel. Nun hängt alles an Tiziana und Jeronymo. Die beiden wurden in die Matchbox gewählt und müssen nun zittern. Kandidatin Linda schätzt den Ernst der Lage ein: "Ich bin bei keiner Matchbox bisher so aufgeregt gewesen. Das ist die wichtigste Erkenntnis jetzt, damit wir noch gewinnen können."

Als auf dem Screen die Worte "Perfect Match" erscheinen, schreit Jeronymo vor Freude auf und hebt Tiziana hoch. "Genial! Super, echt, besser kann es nicht kommen", meint er begeistert. Jeronymo hatte schon früh einen Riecher, wer sein Match sein könnte: Tiziana hingegen war sich unsicher und bandelte auch mit anderen Männern an, wie zum Beispiel mit Chris. "Jeronymo hat mich ja wieder und wieder und wieder gewählt – auch wenn ich nicht der Überzeugung war. Wir haben das Perfect Match Jeronymo zu verdanken", macht sie deutlich.

Auch die übrigen Kandidaten rasten vor Freude aus und feiern Jeronymo, der zuvor oft mit seinem Verhalten angeeckt war, als Helden des Abends. Dank des gefundenen Perfect Matches haben auch die anderen Singles wieder Hoffnung, dass ein Sieg im Finale denkbar ist. "Ich denke, wenn wir das morgen richtig schlau machen, können wir das noch retten", überlegt Adrianna. Die anderen stimmen ihr zu. Auch Chris ist sich sicher: "Ich seh wieder Hoffnung bei uns Schwachköpfen." Vorerst muss er sich nun aber von seinem Flirt Tizi verabschieden, die mit Jeronymo die Villa verlassen muss – nur einen Abend vor dem großen Finale.

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RTL, RTL Collage: "Are You The One?"-Kandidaten Tiziana und Jeronymo

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Jeronymo

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Tiziana

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