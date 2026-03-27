Gruppe entsetzt: AYTO-Meji und Ella verkaufen ihre Matchbox

Bei Are You The One? knallt es kurz vor dem Finale gewaltig: In Folge 19 werden Ella und Meji von ihren Mitstreitern in die Matchbox gewählt, um endlich zu klären, ob sie ein Perfect Match sind – doch in der Box kommt alles anders. Moderatorin Sophia Thomalla (36) überrascht das Duo mit einem Deal: "Ja, jetzt kommt genau das, was ihr denkt: Ich bin bereit, euch eure eigene Matchbox-Entscheidung abzukaufen, und zwar für 20.000 Euro." Das Geld wird aus dem Gruppen-Jackpot genommen, 10.000 Euro pro Kopf – und die beiden dürfen es behalten, egal wie "Are You The One?" endet. Ella und Meji zögern kaum und nehmen den Deal an. Ihre Entscheidung begründen die beiden ohne Umschweife. "Wir haben die Matchbox verkauft, weil wir uns so oder so sicher sind, dass wir das Perfect Match sind", erklärt Ella. Meji fordert den Rest des Casts auf, nun abzuliefern: "Wir haben unser Soll erfüllt."

In der Villa schlägt die Entscheidung wie eine Bombe ein: Es fallen Worte wie Verrat und Betrug. Chris reagiert fassungslos: "Habe ich doch gesagt, wir haben verloren. Wir haben offiziell verloren", ruft er in die Runde. Im Einzelinterview der Sendung legt er nach: "Wie kann man immer so groß reden, die Gruppe immer so krass motivieren bei allem und immer recht haben, [...] aber am Ende so eine Sche*ße machen?" Noch schärfer wird Jeronymo: "Der soll mir gestohlen bleiben. Der hat hier sein Gesicht, gerade in dem Moment, vor ganz Deutschland verloren. Daran sieht man auch ganz genau, dass die keinen IQ besitzen. Einfach nur dämlich", wettert er in der Show. Zurück aus der Matchbox gerät vor allem Meji unter Beschuss der Männer. Er bekommt Vorwürfe zu hören, er habe mehrere Spiele manipuliert, und wird als "eine kleine linke Ratte" beschimpft.

Ob die Kandidaten das Rätsel um die Perfect Matches noch lösen können, bleibt fraglich. Viele scheinen überzeugt, das Spiel bereits verloren zu haben. Schon zur Halbzeit der Show stand die Stimmung in der Villa auf wackeligen Beinen. Tonia zog damals ein ernüchterndes Fazit: "Es ist Halbzeit. Ich bin geschockt davon, wie schlecht wir sind. Es wird Zeit, dass die ganzen Blitzbirnen mal hier oben Licht anmachen." Vor allem die festgefahrenen Pärchen bremsten die Suche nach neuen Perfect Matches aus, sodass der Cast kaum Fortschritte machte. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gab es dennoch: In der fünften Matching Night erreichte die Gruppe mit fünf leuchtenden Lichtern ihren bisherigen Bestwert. Sogar Sophia zeigte sich zufrieden und meinte: "Ist ein super Ergebnis."

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RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Meji und Ella, "Are You The One?"-Kandidaten

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