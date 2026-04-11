So ging es nach Drehschluss bei AYTO-Michelle und Ema weiter

Für Michelle und Ema lief es bei Are You The One? zwar nicht ganz nach Plan – als Perfect Match wurden sie in der Show nicht bestätigt –, trotzdem ließen die beiden ihre Verbindung nicht einfach hinter sich. Stattdessen entschieden sie sich, ihrer Beziehung nach dem Ende der Dreharbeiten eine echte Chance zu geben. Jetzt, da die Kameras längst ausgegangen sind, sprechen die beiden im Promiflash-Interview offen darüber, wie sich ihr Alltag als Paar gestaltet und was sich seit der Show verändert hat.

Michelle verrät, dass sich ihre Verbindung nach Drehschluss noch einmal deutlich gewandelt hat: "Unsere Verbindung hat sich nach Drehschluss definitiv noch einmal verändert. Sie ist intensiver und vor allem tiefer geworden. In der Show lernt man sich unter besonderen Umständen kennen, aber erst draußen im echten Leben merkt man, wie gut man wirklich harmoniert. Wir haben uns nochmal ganz neu kennengelernt und sind dabei noch enger zusammengewachsen." Ihren gemeinsamen Beziehungsalltag beschreibt sie als überwiegend entspannt und harmonisch: "Klar gibt es hier und da mal kleine Diskussionen, aber das ist ganz normal." Da die beiden eine Fernbeziehung führen, sehen sie sich etwa alle zwei Wochen. Viele ihrer gemeinsamen Momente verbrachten sie bisher mit sogenannten Home-Dates – also zusammen kochen oder Essen bestellen. Vor der Ausstrahlung seien sie aber auch regelmäßig auf Dates unterwegs gewesen, die laut Michelle "immer richtig gut" gelaufen seien.

Ema und Michelle hatten sich während der Dreharbeiten auf Koh Samui kennengelernt. Nur wenige Tage nach ihrer Rückkehr nach Deutschland trafen sie sich bereits wieder – und nach einigen gemeinsamen Wochen machten sie ihre Beziehung offiziell. Beim großen Wiedersehen der Sendung überraschten sie damit das Publikum, als sie gemeinsam mit einem weiteren Paar ihre Liebe bekannt gaben. Ema schwärmte damals in höchsten Tönen von Michelle.

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RTL, RTL Collage: "Are You The One?"-Kandidaten Michelle, Ema

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Instagram / e.boateeng "Are You The One?"-Kandidat Ema

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Instagram / m.bischofff "Are You The One?"-Kandidatin Michelle