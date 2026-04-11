Bei AYTO fremdgeflirtet: Bereuen es Michelle und Ema heute?

Bei der Datingshow Are You The One? lernten sich Michelle und Ema kennen – und obwohl die beiden kein Perfect Match sind, hat es zwischen ihnen gefunkt. Heute sind sie ein Paar. Doch bevor es so weit kam, gingen beide in der Villa auch mit anderen Kandidaten auf Tuchfühlung und knutschten mit weiteren Teilnehmern. Im Interview mit Promiflash sprechen die beiden jetzt offen darüber, wie sie heute auf diese Flirts und Küsse zurückblicken – und nehmen das Thema dabei ganz entspannt.

Michelle und Ema bereuen ihre Eskapaden mit anderen Kandidaten nämlich nicht. "Nein, aus heutiger Perspektive bereuen wir das überhaupt nicht. Das Ganze gehört ja auch zum Format dazu, und am Ende hat uns genau dieser Weg zueinander geführt", erklären die beiden gegenüber Promiflash. Dass sie ein ernstes Paar werden könnten, sei ihnen während der Sendung selbst noch gar nicht bewusst gewesen. "Uns war von Anfang an nicht klar, dass wir uns etwas Ernstes vorstellen können. Das hat man auch in der Villa schon gesehen und gespürt, da wir ja trotzdem mit anderen waren. Das kam erst nach einer gewissen Zeit", so Michelle und Ema weiter. Erst der Alltag außerhalb der Show habe ihnen gezeigt, dass es wirklich funktioniert.

Dabei war der Weg zueinander alles andere als geradlinig. In der Villa hatte vor allem Emas Knutscherei mit Mitstreiterin Aurora für mächtig Wirbel gesorgt und Michelle alles andere als kalt gelassen. Dass die beiden diesen Moment inzwischen hinter sich gelassen haben und gemeinsam nach vorne blicken, zeigt, wie viel sich für das Paar seit den turbulenten Showwochen verändert hat.

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RTL, RTL Collage: "Are You The One?"-Kandidaten Michelle, Ema

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Instagram / m.bischofff "Are You The One?"-Kandidatin Michelle

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Instagram / e.boateeng "Are You The One?"-Kandidat Ema

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