So ging es nach "Are You The One?" für Tizi und Chris weiter

Tiziana und Chris haben sich bei Are You The One? kennengelernt und mittlerweile ihre Beziehung öffentlich gemacht. Beim großen Wiedersehen der Show gaben die beiden bekannt, dass sie nun offiziell ein Paar sind. Im Interview mit Promiflash haben sie nun verraten, wie sich ihre Kennenlernphase entwickelt hat und wie es nach dem Ende der Dreharbeiten für sie weiterging. "Unsere Kennenlernphase ist eigentlich total süß anzusehen, weil alles so unerwartet kam. Wir haben uns in der Villa eine Woche lang nicht einmal richtig angeschaut oder miteinander gesprochen", erzählen die beiden.

Nach den ersten kurzen Gesprächen hätten Tiziana und Chris aber schnell festgestellt, dass sie die gleichen Werte teilen: "So hat sich alles Schritt für Schritt entwickelt, wie man es auch im Haus gesehen hat." Bereits am Tag nach dem Auszug in Thailand habe Tiziana gespürt, dass Chris es ernst meint. "Ich hatte direkt ein sehr gutes Gefühl. Das hat sich die Tage nur intensiviert und wir waren ganz verrückt nacheinander", schwärmt sie. Auch Chris war sich nach ihrer gemeinsamen Nacht sicher, dass es in Richtung einer ernsthaften Kennenlernphase geht. Wenige Tage später trafen sich die beiden dann auch schon wieder in Deutschland, weil sie das beide wollten.

Die Anziehung zwischen Tiziana und Chris wuchs von Tag zu Tag. "Wir hatten beide das Gefühl, dass unsere Verbindung ab dem Moment des Auszugs immer intensiver und stärker wurde. Wir haben uns von Anfang an sehr wohl miteinander gefühlt, und die Anziehung sowie das Verlangen nacheinander sind von Tag zu Tag gewachsen", verraten die Turteltauben. Die beiden sind allerdings nicht das einzige Paar, das aus der diesjährigen Staffel von "Are You The One?" hervorgegangen ist. Auch Ema und Michelle hatten beim großen Wiedersehen ihre Beziehung verkündet.

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RTL / Frank Beer Collage: Tizi und Chris von "Are You The One?" 2026

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RTL / Frank Beer Chris, Reality-TV-Teilnehmer

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Instagram / tiziana.adriana Tiziana, AYTO-Kandidatin

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