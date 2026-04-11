Das schätzt AYTO-Couple Tizi & Chris aneinander besonders

Tiziana und Chris haben sich bei Are You The One? kennengelernt und nach Ende der Dreharbeiten eine ernste Beziehung entwickelt. Beim großen Wiedersehen der Show enthüllten die beiden ihre Liebe. Im Interview mit Promiflash verraten die Turteltauben nun, was sie aneinander ganz besonders schätzen. Tiziana schwärmt dabei von ihrem Partner: "Chris ist mein bester Freund und mein Partner. Er ist unglaublich loyal, liebevoll und würde für mich jederzeit gegen den Rest der Welt kämpfen." Chris seinerseits findet ebenfalls nur lobende Worte für seine Liebste: "Ich liebe einfach alles an Tizi. Für mich hat sie keine Fehler."

Derzeit genießen die beiden ihre gemeinsame Zeit, auch wenn diese nicht immer gleichmäßig verteilt ist. "Wir sehen uns mal intensiver, zum Beispiel zwei Wochen am Stück, dann manchmal nur für ein paar Tage. Es kommt auch vor, dass wir uns einen Monat nicht sehen, vor allem während der Ausstrahlung, weil wir da nicht gemeinsam rausgehen konnten", erklären Tiziana und Chris gegenüber Promiflash. Wenn sie aber zusammen sind, legen die beiden Wert auf einen bewussten Lebensstil: "Wir machen viel Sport, kochen zusammen, gehen spazieren, erledigen Einkäufe, treffen Freunde, verbringen Zeit mit der Familie oder gehen gemeinsam essen, sind nicht viel am Handy."

Die Datingshow "Are You The One?" endete für die Kandidaten mit einer Niederlage. In der finalen Matching Night gingen nur vier Lichter an, was bedeutete, dass lediglich ein einziges Pärchen richtig saß. Zuvor hatte die Truppe versucht, mit Haushaltsgegenständen und Wassergläsern die Matches nachzustellen und das Rätsel zu lösen. Für Tiziana und Chris hat sich die Teilnahme an dem Format dennoch gelohnt, denn sie haben in der Show ihre große Liebe gefunden.

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RTL / Frank Beer Collage: "Are You The One?"-Kandidaten Tiziana und Chris

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Tiziana

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RTL / Frank Beer Der neue "Are You The One?"-Cast 2026

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