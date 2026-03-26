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Renata Lusin
Kommende Woche ET: Renata Lusin glaubt an Baby-Verspätung

Kommende Woche ET: Renata Lusin glaubt an Baby-Verspätung

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min

Renata Lusin (38) gibt ihren Fans ein Update zur bevorstehenden Geburt ihres zweiten Kindes. Die Tänzerin verriet nun auf Instagram, dass ihr errechneter Entbindungstermin bereits in der kommenden Woche ansteht. Doch die 38-Jährige hat das Gefühl, dass ihre Tochter sich noch etwas Zeit lassen wird. "Mein ET ist schon nächste Woche, aber ich fühle irgendwie, dass es mindestens eine Woche später sein wird", schrieb Renata in ihrem Post. Als Grund für ihre Vermutung nannte die Let's Dance-Profitänzerin, dass ihr Bauch noch gar nicht so tief sitze und sie noch problemlos auf dem Rücken liegen könne.

Die Schwangerschaft verläuft bei Renata offenbar anders als damals bei ihrer ersten Tochter Stella. Neugierig fragte die werdende Mutter ihre Follower nach deren Erfahrungen: "Wer hat von euch übertragen?" Trotz ihrer Vermutung, dass die Kleine noch auf sich warten lässt, ist die Aufregung bei Renata groß. "Es ist einfach so aufregend", schrieb sie zu ihrem Update. Die Reaktionen ihrer Community ließen nicht lange auf sich warten – innerhalb von nur 30 Minuten sammelte der Post bereits 467 Reaktionen und 14 Kommentare.

Renata erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann Valentin Lusin (39), mit dem sie bereits Tochter Stella hat. In den vergangenen Wochen gewährte die Profitänzerin ihren Fans immer wieder ehrliche Einblicke in ihre Schwangerschaft. Dabei zeigte sie sich auf Instagram auch mit großer Babykugel und sprach offen über ihre Gefühlswelt. Die gebürtige Russin teilte jedoch nicht nur die schönen Momente, sondern auch ihre Sorgen rund um die Ankunft des zweiten Babys.

Schwangere Renata Lusin
Instagram / renata_lusin
Schwangere Renata Lusin
Profitänzerin Renata Lusin und ihre Tochter Stella
Instagram / renata_lusin
Profitänzerin Renata Lusin und ihre Tochter Stella
Valentin und Renata Lusin bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow in Köln
Getty Images
Valentin und Renata Lusin bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow in Köln
Was sagt ihr zu Renatas Gefühl, dass die Kleine sich noch Zeit lässt?
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