Einreiseverbot: Lilian holt Boris Beckers Preis in London ab

Boris Becker (58) wurde in London gefeiert – doch der Tennisstar konnte persönlich nicht dabei sein. Seine Memoiren "Inside. Gewinnen, verlieren, neu anfangen" wurden bei den Sports Book Awards im Cricket-Stadium Kia Oval in London als "International Sports Book of the Year" ausgezeichnet. Da Boris aufgrund eines Einreiseverbots nicht nach England reisen darf, war es seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (36), die den Preis in seinem Namen entgegennahm. Sie richtete dabei bewegende Worte an das Publikum – und an ihren Mann.

"Mein Mann kann heute Abend leider nicht hier sein, aber er ist zu Hause und kümmert sich um unsere wunderschöne Tochter, die heute sechs Monate alt wird", erklärte Lilian bei der Gala. "Aber ich weiß, dass er eines Tages nach London zurückkehren wird – und zu seinem Lieblingsturnier Wimbledon." Mit einem persönlichen Satz wandte sie sich direkt an Boris: "Mein Liebster, als deine Frau bin ich unglaublich stolz auf dich!" Zusätzlich wurde bei der Veranstaltung eine vorab aufgezeichnete Dankesrede des 58-Jährigen auf einer Leinwand gezeigt, wie Bild berichtet. Boris gab zudem zu verstehen, wie viel ihm die Auszeichnung bedeutet: "Ich habe lange keinen Preis mehr gewonnen. Deshalb ist es für mich eine ganz besondere Freude." Er habe dabei unter anderem Bücher über Formel-1-Legende Ayrton Senna und Tennisstar Carlos Alcaraz (23) hinter sich gelassen.

In seinen Memoiren verarbeitet Boris seine Zeit im Gefängnis, in der er nach seiner Verurteilung wegen Insolvenzstraftaten im Jahr 2022 insgesamt 230 Tage in England einsaß. Er schreibt darin offen über Scham, Einsamkeit und Angst sowie über den Versuch, danach neu anzufangen. "Fast mein ganzes Leben lang haben mich die Menschen öffentlich beurteilt. Zuerst als Tennisspieler, später als Mensch. Manchmal fair, manchmal unfair, aber immer öffentlich. Deshalb war es mir so wichtig, meine Geschichte in meinen eigenen Worten zu erzählen", wird er von Bild zitiert. Nach seiner Entlassung wurde Boris nach Deutschland abgeschoben, weshalb eine Einreise nach Großbritannien für ihn seither nicht ohne Weiteres möglich ist.

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IMAGO / BREUEL-BILD Boris Becker, Tennis-Star

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Frau Lilian, 2026

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Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi