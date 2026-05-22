Kurzfristige Absage: Vanessa Mai fehlt bei der Schlagernacht

Nur noch zwei Wochen sind es bis zur "Schlagernacht Höxter" am 6. Juni – und der größte Name auf dem Programm fehlt plötzlich: Vanessa Mai (34) wird beim Open Air im Gartenpark nicht auftreten. Dabei hatte der Veranstalter die Sängerin noch Anfang Mai als Headlinerin beworben, ihr Gesicht prangte auf den Flyern der Veranstaltung. Wie das Westfalen-Blatt berichtet, bestätigte der Veranstalter nun die kurzfristige Absage. Der Grund: eine kurzfristig angesetzte TV-Aufzeichnung, für die Vanessa eine entsprechende Vertragsklausel in ihrem Vertrag genutzt habe. Die 34-Jährige selbst hat sich bislang nicht zu der Absage geäußert.

Welche TV-Show hinter dem Terminkonflikt steckt, ist noch nicht offiziell bestätigt. Fest steht allerdings, dass am selben Tag in Kitzbühel die nächste Ausgabe von "Schlagerbooom" mit Moderator Florian Silbereisen (44) aufgezeichnet wird. Veranstalter Stefan Friedrich von der Agentur OWL-Booking war nach eigener Aussage zunächst geschockt und beschreibt zwei Tage der Ratlosigkeit – bis er einen Ersatz gefunden hatte. Anna-Maria Zimmermann (37) übernimmt nun den Headliner-Slot. "Wir mussten schnell reagieren. Glücklicherweise war der Termin bei ihr noch frei", so Friedrich. Vanessas Absage sei zwar ein "Wermutstropfen", "aber mit Anna-Maria Zimmermann haben wir passenden Ersatz gefunden." Ebenfalls in Höxter auf der Bühne stehen Ross Antony (51), Mike Leon Grosch (49), Sabrina Berger und Achim Petry (51). Es ist übrigens nicht die einzige prominente Absage für das Event: Auch Maite Kelly (46) hatte bereits zuvor abgesagt – sie war für ein Konzert in der Schweiz gebucht, entschied sich aber für einen Auftritt bei Florian.

Abseits der Terminwirren macht Vanessa immer wieder mit sehr persönlichen Einblicken auf sich aufmerksam. In ihrem Podcast sprach die Sängerin jüngst über eine erschreckende Diagnose, die sie im Rahmen einer Routineuntersuchung erhalten habe. Zuletzt sorgte die Musikerin zudem für Schlagzeilen, als sie bei einem Auftritt aus dem Publikum heraus ausgelacht wurde – ein Moment, den die Entertainerin professionell wegsteckte. Anna-Maria, die vielen Fans als Ballermannstar vertraut ist, gilt seit Jahren als Publikumsliebling im Partyschlager. Ross ist einem großen TV-Publikum nicht nur als Sänger, sondern auch als Moderator bekannt, während Mike Leon und Achim mit ihren Live-Shows auf Tour treue Zuhörer anziehen. Für die Fans in Höxter bleibt damit trotz Umbesetzung ein pralles Schlagerpaket bestehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.dezember Vanessa Mai, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna-Maria Zimmermann, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen