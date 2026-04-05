Aus diesem Grund fehlt Tom Hardy im "Peaky Blinders"-Film

Tom Hardy (48) ist im Peaky Blinders-Film "The Immortal Man" nicht zu sehen – dabei hatte Autor Steven Knight (67) ursprünglich einen spektakulären Auftritt für den Schauspieler geplant. Mehr als eine Woche nach der Veröffentlichung des Finales auf Netflix vermissen Fans vor allem einen Charakter schmerzlich: Alfie Solomons, gespielt von Tom. Während Thomas Shelby seinen Frieden finden möchte und sein Sohn Duke versucht, die Peaky Blinders anzuführen, bleibt Alfie außen vor. Doch wie Steven Knight nun gegenüber dem Hollywood Reporter verriet, hätte der beliebte Gangster-Boss beinahe doch noch einen Auftritt im Film gehabt – mit einem heftigen Twist.

Der Autor spielte mit der Idee, Alfie Solomons in "The Immortal Man" auftauchen zu lassen und den Zuschauern damit zu signalisieren, dass sowohl er als auch Thomas Shelby die gesamte Zeit bereits tot waren und im Jenseits miteinander agierten. "Nun, fast hätte ich das getan. Habe es im Endeffekt nicht gemacht, aber es war ein Gedanke", erklärte Steven. Der Twist wurde letztlich verworfen, obwohl Tom an seinem Charakter regelrecht zu hängen scheint. Bereits in der Serie hatte der Schauspieler sich gegen den Figurentod gewehrt: Als Alfie am Ende der vierten Staffel von Shelby erschossen wurde, diskutierte Tom so lange mit Steven, bis sein Charakter in Staffel fünf und sechs zurückkehren durfte.

Die Beziehung zwischen Thomas Shelby und Alfie Solomons war von Anfang an angespannt und entlud sich zunächst tödlich, als Shelby seinem Widersacher in den Kopf schoss. Doch Tom wollte sich damit nicht abfinden. "Er wollte nicht, dass Alfie stirbt, als ich ihn in der vierten Staffel umgebracht habe", so Steven. "Er schrieb mir immer wieder: 'Alfie ist nicht tot.' Also kam er zurück." In der Serie stellte sich heraus, dass der Schuss nur Alfies Wange getroffen hatte und er überlebte. Eine eigene Serie über Alfie Solomons wird es laut Steven Knight allerdings nicht geben – er glaube nicht, dass das funktionieren würde. Für Fans des Schauspielers gibt es dennoch gute Nachrichten: Eine weitere Staffel der Mystery-Drama-Serie "Taboo" soll im Gespräch sein.

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Getty Images Tom Hardy auf der Filmpremiere von "Venom" in Los Angeles

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Getty Images Steven Knight, Produzent

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Alberto E. Rodriguez / Getty Images Tom Hardy, Schauspieler