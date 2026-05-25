Dank treuer Fans: Warum Kit Harington sich alt fühlt

Fünfzehn Jahre sind vergangen, seit Kit Harington (39) zum ersten Mal als Jon Snow vor der Kamera stand – und der Schauspieler merkt, dass die Zeit nicht spurlos an ihm vorbeigegangen ist. Bei den Disney Upfronts im Javits Center in New York City sprach er jetzt gegenüber Entertainment Tonight offen darüber, wie es sich anfühlt, wenn ihm junge Fans noch immer ihre Begeisterung für Game of Thrones gestehen. "Ich bin 24 gewesen, als ich mit dem Dreh angefangen habe, und ich fange an, mich alt zu fühlen", erklärte der 39-Jährige.

Den Grund dafür schilderte Kit mit einer Anekdote: "Ich war gestern in einem Laden, und dieser nette junge Mann sagte: 'Ich liebe Game of Thrones.' Und ich fragte ihn, wie alt er sei. Er sagte 18. Und ich dachte: 'Du warst drei, als ich mit der Serie angefangen habe.'" Trotz dieses leicht wehmütigen Moments freut sich der Schauspieler über das anhaltende Interesse an der Serie. "Es ist unglaublich, dass die Leute sie noch immer schauen", so Kit. Das Streaming habe der Kultserie dabei geholfen, auch neue, junge Generationen von Zuschauern zu erreichen.

"Game of Thrones" lief von 2011 bis 2019 über acht Staffeln auf HBO und basiert auf George R.R. Martins Buchreihe "A Song of Ice and Fire". Kit erhielt für seine Arbeit in der Serie Emmy-Nominierungen für die Staffeln 2016 und 2019. Privat brachte ihm die Produktion noch etwas Besonderes: Er lernte dort seine spätere Frau Rose Leslie (39) kennen, die die Wildlingsfrau Ygritte spielte. Das Paar heiratete 2018. Beruflich hat Kit in letzter Zeit ebenfalls gut zu tun: Er war zuletzt in der Serie "Industry" zu sehen und stand gemeinsam mit seiner "Game of Thrones"-Kollegin Sophie Turner (30) für den Film "The Dreadful" vor der Kamera. Ende 2026 soll außerdem seine neue Miniserie "Count My Lies" bei Hulu erscheinen, in der auch Shailene Woodley (34) und Lindsay Lohan (39) mitspielen.

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Getty Images Kit Harington bei der Premiere von "The Family Plan 2" 2025

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Imago Richard Madden, Kit Harington und Isaac Hempstead Wright in einer Szene aus Game of Thrones, Staffel 1 (2011)

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Getty Images Kit Harington und Rose Leslie bei der Met Gala 2021