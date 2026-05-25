Caroline Beil teilt Babybauch-Foto mit wichtiger Botschaft

Caroline Beil (59) hat auf Instagram eine neue Bildergalerie mit ihren Fans geteilt – und darin sticht ein besonders persönliches Foto heraus. Neben Model- und Sportaufnahmen von sich hat die Moderatorin auch ein Babybauchfoto gepostet, das aus ihrer Schwangerschaft mit Tochter Ava stammt. Mit diesem Rückblick auf eine besondere Lebensphase verbindet Caroline eine klare Botschaft: Frauen sollen sich nicht länger in vorgefertigte Rollen pressen lassen. Gegenüber dem Magazin Gala betonte sie, dass Frauen einfach sie selbst sein dürfen.

In ihrem Instagram-Post wird Caroline dabei sehr deutlich. "Wir reden ständig über Female Empowerment. Über Freiheit. Über Selbstliebe. Und gleichzeitig bekommen Frauen jeden Tag vermittelt, wie sie sein sollen", schreibt sie. Und weiter: "Genau das ist der Punkt: Frauen sollten nicht permanent irgendeine Rolle erfüllen müssen. Sondern einfach sie selbst sein dürfen. Einfach so, wie sie sind."

Caroline ist Mutter von zwei Kindern. Ihren Sohn David brachte sie im August 2009 zur Welt – er stammt aus ihrer Beziehung mit Schauspieler Pete Dwojak (44). Im Juni 2017 wurde die Moderatorin mit 50 Jahren erneut Mutter: Tochter Ava kam auf die Welt. Auf das Babybauchfoto aus jener Zeit blickt Caroline nun also mit einem besonderen Anliegen zurück und nutzt die Erinnerung daran, um ein Zeichen für mehr weibliche Selbstbestimmung zu setzen.

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Getty Images Caroline Beil, Moderatorin

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Instagram / beilcaroline Caroline Beil teilt ein Foto aus ihrer früheren Schwangerschaft im Mai 2026

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Toni Passig/Getty Images Caroline Beil und Pete Dwojak bei einer Filmpremiere 2010