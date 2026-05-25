Sarah Connor gewährt seltenen Blick auf Sohn Jax' Gesicht

Sängerin Sarah Connor (45) hat ihre Fans mit einem besonderen Urlaubsschnappschuss überrascht. Die 45-Jährige reiste gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn Tyler Terenzi (22) und ihrem Jüngsten, dem neunjährigen Jax Llewyn, nach Italien, um den historischen Vatikan zu besichtigen. Auf einem der Bilder, die Sarah jetzt auf Instagram teilte, ist Jax dabei erstmals seitlich im Gesicht zu erkennen – eine absolute Seltenheit. Dem Foto zufolge könnte der Kleine dem Aussehen nach seiner Mama ähneln.

Für Sarah gilt in puncto Social Media eine klare Regel: Ihre Kinder dürfen erst einen öffentlichen Instagram-Account führen, sobald sie 18 Jahre alt sind. Für Jax und Tochter Delphine Malou (14) bedeutet das: Sie tauchen in den Posts der Sängerin, wenn überhaupt, nur von hinten auf. Umso bemerkenswerter ist der aktuelle Urlaubsschnappschuss. Ein weiteres Bild aus dem Italien-Urlaub zeigt Jax Hand in Hand mit seinem großen Bruder Tyler – und verrät dabei auch gleich noch eine Leidenschaft des Kleinen: Er ist offenbar großer Fan von Manchester-City-Stürmer Erling Haaland (25).

Tylers Mutter Sarah und ihr Vater Marc Terenzi (47) waren von 2004 bis 2010 verheiratet. Ihre Tochter Summer (19) steht mittlerweile ebenfalls auf der Bühne. Jax und Delphine entstammen Sarahs Ehe mit Manager Florian Fischer (51), mit dem sie trotz einer schweren Beziehungskrise zusammengeblieben ist. Die Sängerin hatte gegenüber RTL erzählt, dass sie und Florian sich zwischenzeitlich sehr fremd gefühlt hätten – die schwierige Phase verarbeitete sie in persönlichen Songs, die sie zuletzt auf ihrer großen Arena-Tournee präsentierte.

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Imago Sarah Connor bei der Live-Aufzeichnung von 3nach9 in Bremen am 23.05.2025

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Instagram / sarahconnor Jax Llewyn beim Besuch im Vatikan, Mai 2026

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Instagram / sarahconnor Tyler Terenzi mit seinem kleinen Bruder Jax Llewyn, Mai 2026