Stefan Mross stolz: Kids suchten 2023 eigens Kontakt zu ihm

Stefan Mross (50) erlebt gerade privat eine besonders schöne Zeit: Der Musiker und Moderator hat sich mit seinen Kindern Paula und Valentin versöhnt, die er mit seiner Ex-Frau Susanne Schmidt hat. Die Kinder suchten kurz nach seinem Beziehungsbeginn mit Eva Luginger im Jahr 2023 von sich aus den Kontakt zu ihm. "Kurz nachdem ich 2023 mit meiner Eva zusammenkam, haben Valentin und Paula von sich aus den Kontakt zu uns gesucht. Ich bekam plötzlich zwei WhatsApp-Nachrichten aufs Handy, mit Sprachnachricht und Video. Das war ein schöner Moment für mich", erzählte Stefan gegenüber Bild.

Die Kinder hätten "unbedingt wieder schnell Kontakt gewollt", so der Volksmusiker, der sich für diese Entwicklung sehr dankbar zeigt. "Heute haben wir ein gutes, herzliches Verhältnis. Auch mit Susanne und deren neuem Mann. Sie fahren oft nach Südtirol, dann treffen wir uns in Bayern", schildert er die aktuelle Familiensituation. Susanne hatte ihren neuen Partner Daniel im Sommer 2023 geheiratet. Besonders stolz ist Stefan auf einen Moment mit seinem Sohn Valentin, der ihm kürzlich verriet: "Papa, ich werde Sänger oder Entertainer wie du."

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Kind von Stefan in seine Fußstapfen tritt. Seine älteste Tochter Johanna, die aus seiner ersten Ehe mit Sängerin Stefanie Hertel (46) stammt, arbeitet inzwischen ebenfalls als Musikerin. Stefan und Stefanie hatten sich 2012 getrennt, nachdem sie gemeinsam mehrere Jahre lang ein bekanntes Volksmusik-Duo gebildet hatten. Auch beruflich gibt es für den 50-Jährigen Veränderungen: Seine ARD-Sendung "Immer wieder sonntags", die er viele Jahre moderierte, wird bald eingestellt.

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Imago Stefan Mross bei "Immer wieder Sonntags" im Europapark Rust, August 2025

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Schultes, Klaus Eva Luginger und Stefan Mross im August 2023

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Getty Images Stefanie Hertel und Stefan Mross im Oktober 2009