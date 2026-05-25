"Extreme Achselhaare": Margot Robbies Szene wurde eliminiert

Regisseurin Emerald Fennell (40) hat bei einem Auftritt beim Hay Festival in Wales einige interessante Details aus den Dreharbeiten zu ihrer Wuthering-Heights-Adaption verraten. Dabei sprach sie unter anderem über eine haarige Szene, die es nicht in den fertigen Film geschafft hat – und die hätte es in sich gehabt. Denn Fennell wollte Hauptdarstellerin Margot Robbie (35) unbedingt mit "extrem behaarten Achselhöhlen" zeigen. Das habe ihr sehr am Herzen gelegen, um die historischen Normen der späten 1790er-Jahre realistisch darzustellen. "Leider hat die Szene, in der man sie sieht, es nicht in den Film geschafft", erklärte die Regisseurin, wie The Guardian berichtete.

Fennell begründete ihr Anliegen mit einem wiederkehrenden Ärgernis, das sie bei anderen Historienfilmen beobachtet. Sie störe sich daran, dass Frauen in Kostümdramen – etwa in Jane-Austen-Verfilmungen – stets makellos rasierte Achseln hätten. "Wo sind die Rasierer, die diese Frauen benutzen?", fragte sie. "Sie sind alle irgendwie haarlos wie Aale. Ich denke: 'Was ist da los? Das ist völlig verrückt.'" Neben der gestrichenen Szene verriet Fennell auch, dass Margot bei den Dreharbeiten noch eine andere ungewöhnliche Aufgabe zu bewältigen hatte: Für eine Szene musste sie ihren Finger in den Mund eines Fisches stecken, der in Aspik eingebettet war. Insgesamt zwölf echte Fische standen dabei für die Aufnahmen bereit. "Arme Margot. Ich meine, sie musste das tun. Es gab zwölf davon", so Fennell.

Margot Robbie spielt in dem Film die Rolle der Cathy, der weiblichen Hauptfigur aus Emily Brontës gleichnamigem Romanklassiker. Fennells Adaption von "Wuthering Heights" kam im Februar in die Kinos. Die Regisseurin, die auch das Drehbuch schrieb, hatte vorab erklärt, dass ihr Film weniger eine treue Buchverfilmung als vielmehr eine persönliche Interpretation sein sollte – geprägt von ihren eigenen Erinnerungen an die Lektüre des Romans als Teenager. Fennell ist vor allem für ihren gefeierten Film "Promising Young Woman" bekannt, für den sie den Oscar für das beste Originaldrehbuch gewann.

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Getty Images Margot Robbie bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" in London

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Getty Images Emerald Fennell, Regisseurin

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Getty Images Emerald Fennell, Jacob Elordi und Margot Robbie, Februar 2026