Baby ist noch in Renatas Bauch: Die Lusins teilen Ostergruß

Renata Lusin (38) und Valentin Lusin (39) warten weiterhin sehnsüchtig auf die Geburt ihres zweiten Kindes. Obwohl die Tänzerin hochschwanger ist und die Ankunft ihres Babys jeden Moment bevorsteht, lässt der Nachwuchs offenbar noch auf sich warten. Am heutigen Ostersonntag teilten die beiden auf Instagram süße Familienschnappschüsse aus den vergangenen Tagen und nutzten die Gelegenheit, um ihren Followern frohe Ostern zu wünschen. Dabei gewährten Renata und Valentin einen Einblick in ihre Osterfeierlichkeiten mit ihrer Tochter Stella und der Familie. "Wir wünschen euch frohe Ostern! Momente der Entschleunigung und viele Sonnenstrahlen im Herzen. Hier sind ein paar Eindrücke von den letzten paar Tagen", schrieb die werdende Mutter zu den Bildern.

In ihrem Beitrag verriet Renata auch, wie die Familie den Feiertag verbrachte. "Heute sind wir bei Großeltern auf Eiersuche. Möge der Zauber des Frühlings unsere Familie zusammenbringen und uns daran erinnern, wie kostbar gemeinsame Momente sind", erklärte sie. Trotz der fortgeschrittenen Schwangerschaft genießt die Profitänzerin die Osterzeit in vollen Zügen. Mit einer liebevollen Formulierung sprach sie auch über den kommenden Nachwuchs: "Wir genießen die Osterzeit und warten sehnsüchtig auf unser Küken [...]." Aktuell ist das Baby also noch nicht unterwegs, sodass die Familie weiterhin in gespannter Vorfreude auf die Geburt wartet.

Der errechnete Geburtstermin für das zweite Kind von Renata und Valentin war auf den 4. April 2026 datiert. Bereits einen Tag vor diesem Termin hatte die Tänzerin auf Instagram ihren großen Babybauch präsentiert und einen Vergleich mit ihrer ersten Schwangerschaft 2024 gezogen. Renata und Valentin sind seit vielen Jahren ein Paar und haben sich als Profitänzer einen Namen gemacht. Die beiden sind vor allem durch ihre Auftritte bei Let's Dance bekannt geworden, wo sie regelmäßig als Profitänzer zu sehen sind und mit Prominenten über das Parkett wirbeln.

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella am Ostersonntag, April 2026

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin am Osterwochenende, April 2026

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin, April 2026